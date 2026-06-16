Hay alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este martes 16 de junio: las provincias afectadas

Luego de un arranque de semana atravesado por un marcado descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este martes 16 de junio las condiciones se mantendrán en la misma línea y emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo y vientos fuertes para distintos sectores del país.

Según el parte difundido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por el aviso por frío extremo abarcará la zona central de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. El norte de Misiones también se verá alcanzado por el fenómeno. Se trata de temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las mínimas, indicó el SMN, podrían llegar a los 0°C, principalmente en las localidades santafesinas y entrerrianas. Para las áreas afectadas del Litoral, las temperaturas comenzaron en 2 grados esta mañana, con una sensación térmica apenas por encima de 1°C.

Las bajas temperaturas continuarán este martes

Frente a este escenario, el SMN compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida. El organismo ordenó evitar la exposición por tiempo prolongado al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana; generar más calor corporal mediante el movimiento; mantener la casa calefaccionada de forma segura; evitar los cambios bruscos de temperatura; tomar mucho líquido y no fumar en ambientes cerrados.

Por otra parte, el organismo nacional detalló que en el sur del país rige una alerta amarilla por vientos fuertes. Es el caso de los sectores cordilleranos de las provincias de Neuquén y Río Negro, en donde se esperan velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse en los 100.

Ante estos casos, el SMN aconsejó:

Evitar salir

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

Tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este martes en el AMBA, en donde las temperaturas se mantendrán por debajo de los 10 grados, inclusive hasta la mitad de la semana. El organismo sostuvo que las mínimas serán levemente más elevadas que el sábado y domingo, aunque las máximas podrían ser más bajas.

El SMN prevé una jornada gélida para el territorio porteño

En este sentido, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 7°C y una máxima que llegará a los 17 grados. Durante la mañana se prevé el cielo despejado, aunque con el correr de la tarde se nublará levemente.

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una temperatura mínima un poco más baja, de 2°C y una máxima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, se estima que el cielo esté algo nublado durante la mañana y despejado a partir de la tarde.

Por su parte, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país, donde se esperan temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 2°C en Córdoba; 16°C y 9°C en Tucumán; 15°C y -1°C en Santa Fe; 14°C y -1°C en Entre Ríos; 15°C y 9°C en Jujuy; 12°C y 8°C en Salta; 18°C y 8°C en Misiones; y 13°C y 7°C en La Rioja. Además, se prevén máximas de 18°C y mínimas de 6°C en Santiago del Estero; 14°C y 5°C en San Luis; 15°C y 0°C en San Juan; 15°C y 3°C en Mendoza; 13°C y 2°C en Río Negro; 14°C y 6°C en Chubut; y 9°C y 5°C en Santa Cruz.