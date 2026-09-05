Hay alerta amarilla por vientos, nevadas y Zonda para este sábado 5 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos, nevadas y Zonda para este sábado 5 de septiembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por vientos fuertes regirá en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja; el extremo oeste de San Juan, La Pampa, Río Negro y Chubut; y el sur de la provincia de Buenos Aires. Esos distritos serán afectados por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90.

Las provincias afectadas este sábado

Sumado a esto, en Salta rige también un alerta por Zonda. En “La Linda”, se espera que este fenómeno tenga velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Ante estos escenarios, el organismo meteorológico recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

La alerta amarilla por nevadas alcanzará el sur de Mendoza y la provincia de Neuquén. En esas zonas se esperan caídas de nieve moderadas o puntualmente fuertes, con una acumulación de entre 15 y 30 centímetros. El fenómeno estará acompañado por vientos del sector oeste con ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora, por lo que podría reducirse la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

Frente a las nevadas, se aconseja evitar salir y, en caso de ser necesario, circular con vehículos preparados para el hielo y la nieve. Además, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 14°C. Se esperan precipitaciones por la tarde, cuyas probabilidades ascienden a un 40%, y el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día. Además, se prevén ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

Las condiciones en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C. Al igual que en la Ciudad, por durante las primeras horas del día el cielo estará encapotado, pero se despejará de cara al mediodía. Se prevén lluvias aisladas durante la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de Buenos Aires; 23°C y 11°C en Catamarca; 23°C y 14°C en Chaco; 11°C y 5°C en Chubut; 20°C y 7°C en Córdoba; 23°C y 14°C en Corrientes; 18°C y 9°C en Entre Ríos; 25°C y 17°C en Formosa; 21°C y 9°C en Jujuy; 16°C y 1°C en La Pampa; 22°C y 10°C en La Rioja; y 18°C y 8°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 15°C en Misiones; 14°C y 4°C en Neuquén; 13°C y 4°C en Río Negro; 21°C y 9°C en Salta; 19°C y 6°C en San Juan; 20°C y 7°C en San Luis; 5°C y -1°C en Santa Cruz; 20°C y 6°C en Santa Fe; 24°C y 7°C en Santiago del Estero; 1°C y -6°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 11°C en Tucumán.