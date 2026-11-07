Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este sábado 7 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para este sábado 7 de noviembre, que alcanzan a distintas provincias del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.

El aviso de nivel naranja por tormentas fuertes rige en las provincias de Formosa y Misiones, con áreas afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos. Por el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, un alerta corre para el resto de las zonas alcanzadas en dichas provincias.

El mapa de alertas del SMN para este sábado

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Además, el alerta de nivel amarillo por vientos comprende a las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, donde se registran vientos del sector norte con velocidades estimadas y ráfagas que pueden generar inconvenientes en la región.

Ante este fenómeno, se aconsejó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse lejos de puertas y ventanas. Tampoco se debe buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y se recomienda conducir con precaución.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires la jornada presenta una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 19°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana. Para el domingo, se espera un panorama soleado, con una mínima de 9°C y un cielo despejado.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el tiempo se presenta mayormente nublado, con leves posibilidades de lluvia, una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 13°C en Catamarca; 24°C y 20°C en Chaco; 24°C y 7°C en Chubut; 22°C y 11°C en Córdoba; 24°C y 20°C en Corrientes; 23°C y 15°C en Entre Ríos; 27°C y 21°C en Formosa; 26°C y 12°C en Jujuy; y 21°C y 5°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 24°C y 14°C en La Rioja; 19°C y 8°C en Mendoza; 25°C y 20°C en Misiones; 23°C y 7°C en Neuquén; 24°C y 1°C en Río Negro; 23°C y 12°C en Salta; 23°C y 9°C en San Juan; 21°C y 9°C en San Luis; 15°C y 8°C en Santa Cruz; 23°C y 13°C en Santa Fe; 25°C y 18°C en Santiago del Estero; 10°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 15°C en Tucumán.