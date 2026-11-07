Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este sábado 7 de noviembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país; en la Ciudad, la máxima será de 19°C
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para este sábado 7 de noviembre, que alcanzan a distintas provincias del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.
El aviso de nivel naranja por tormentas fuertes rige en las provincias de Formosa y Misiones, con áreas afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante caída de agua en cortos períodos. Por el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, un alerta corre para el resto de las zonas alcanzadas en dichas provincias.
Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.
Además, el alerta de nivel amarillo por vientos comprende a las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, donde se registran vientos del sector norte con velocidades estimadas y ráfagas que pueden generar inconvenientes en la región.
Ante este fenómeno, se aconsejó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse lejos de puertas y ventanas. Tampoco se debe buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y se recomienda conducir con precaución.
El tiempo en el AMBA
En la ciudad de Buenos Aires la jornada presenta una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 19°C, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana. Para el domingo, se espera un panorama soleado, con una mínima de 9°C y un cielo despejado.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, el tiempo se presenta mayormente nublado, con leves posibilidades de lluvia, una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C.
En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 13°C en Catamarca; 24°C y 20°C en Chaco; 24°C y 7°C en Chubut; 22°C y 11°C en Córdoba; 24°C y 20°C en Corrientes; 23°C y 15°C en Entre Ríos; 27°C y 21°C en Formosa; 26°C y 12°C en Jujuy; y 21°C y 5°C en La Pampa.
Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 24°C y 14°C en La Rioja; 19°C y 8°C en Mendoza; 25°C y 20°C en Misiones; 23°C y 7°C en Neuquén; 24°C y 1°C en Río Negro; 23°C y 12°C en Salta; 23°C y 9°C en San Juan; 21°C y 9°C en San Luis; 15°C y 8°C en Santa Cruz; 23°C y 13°C en Santa Fe; 25°C y 18°C en Santiago del Estero; 10°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 15°C en Tucumán.
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