Hay alerta amarilla por lluvia y viento fuerte para este lunes 11 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 11 de agosto rigen alertas amarillas y naranjas por lluvia y viento fuerte para al menos tres provincias. Además, compartió el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las provincias alcanzadas por las alertas son Neuquén, Río Negro y Chubut.

En territorio neuquino rige alerta amarilla a lo largo de toda la región cordillerana por las intensas lluvias que se suscitarán durante la jornada con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm, que podrían derivar en nevadas en las zonas más altas.

Las provincias alcanzadas por alertas amarillas y naranjas para este lunes 11 de agosto

En tanto, existe alerta de color naranja hacia el sur de la provincia, en las regiones de Huiliches, Lácar Aluminé. Allí las lluvias se sentirán con mayor intensidad alcanzando valores de entre 50 y 90 mm de agua acumulada. Esta se combinará con vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Similares condiciones están previstas para el centro y oeste de Río Negro (localidades de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy y Veinticinco de Mayo). En la zona limítrofe con la Cordillera de los Andes, la alerta se eleva a naranja. Mismo caso está pronosticado para Chubut en Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y meseta de Tehuelches.

En el caso de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, se prevé una jornada mayormente nublada con la aparición del sol a partir del mediodía. La mínima será de 8°C y la máxima de 19°C, en día sin precipitaciones.

En el norte del país acompañará el buen tiempo, con un día mayormente soleado y máximas de entre 20°C y 22°C en algunas provincias. Mientras que en el extremo sur están previstas lluvias a lo largo de la jornada, pero que no dispararon la necesidad de alertas meteorológicas. La mínimas en Santa Cruz y Tierra del Fuego descenderá hasta 1°C.

