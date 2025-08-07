Vuelven las bajas temperaturas: cómo estará el pronóstico clima durante el fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: tarde con nubarrones

Para hoy se espera una jornada ligeramente inestable, donde alguna llovizna no estaría fuera de libreto. La mañana mostrará nubosidad variable, con el regreso del viento moderado desde el sur que nos dejará una mínima baja cayendo hasta los 7°C, dos menos en el conurbano, con sensación térmica un poco más baja, lo que obligará a todos a salir muy abrigados de casa. Con el correr de las horas se incorporarán gradualmente nubes altas y medias para ocultarnos parcialmente al sol, lo que acentuará el ambiente invernal, seguiremos expuestos a que el sobrevuelo de nubarrones nos deje alguna lluvia aislada. El termómetro encontrará un ancla en el viento frío que le impedirá ir más allá de los 14ºC, en una tarde con sol intermitente que mantendrá con el abrigo puesto a todos los que tengan alguna actividad al aire libre. La noche promete cielo parcialmente nublado y un cierre algo ventoso con 10ºC.

Clima del viernes: otro amanecer frío

Seguirán los amaneceres fríos con el mercurio partiendo desde los 5ºC. A no guiarse por el termómetro porteño aquellos que se levanten en los últimos cordones del conurbano con dos grados menos. Será una mañana con cielo ligeramente nublado y viento moderado desde el sur, nuevamente el chiflete nos recordará que el invierno sigue vigente con una percepción menor de la temperatura. Se repetirá el patrón sinóptico de sol y viento frío para que el termómetro desista en 14ºC vespertinos, en una tarde soleada, pero ventosa con la temperatura cayendo rápidamente tras el atardecer. La noche estará a salvo, con el viento atenuándose en un cierre con 9ºC para los que quieran salir.

El invierno no da tregua hasta el domingo

Clima del sábado: sigue el sol y sigue el frío

El fin de semana comenzará con una mañana soleada, el cielo limpio promoverá un amanecer frío, aunque con viento leve o calmo. Se espera una mínima de 5ºC que obligará a repetir las bufandas y gorros de lana para los que tengan alguna actividad temprano, especialmente en el sector suburbano. Si bien contaremos con buena insolación y viento suave, el mercurio saldrá desde muy atrás, por lo que no superaría los 15ºC. De todas formas, la tarde ofrecerá un ambiente agradable, con mucho sol para los que quieran planificar actividad al aire libre. La noche no vislumbra sobresaltos atmosféricos en un cierre con cielo mayormente despejado, con 10ºC y poco viento.

Clima del domingo: ascenso de temperatura

La jornada dominical iniciará un nuevo capítulo meteorológico en la ciudad que hará las delicias de los friolentos con un importante ascenso de la temperatura. Volverá el descenso de aire templado desde la madrugada y se notará con una tímida recuperación de la mínima en 7ºC, en un amanecer con viento leve y cielo algo nublado. El repunte térmico será más notorio después del mediodía, cuando el termómetro las tenga todas a su favor. La generosa insolación y el viento norte animará al mercurio a que marque 18ºC en lo que será la mejor tarde del fin de semana para los que quieran salir un rato. La temperatura nocturna también se recobrará con 12ºC hacia el final del día.

Spoiler alert: cómo estará el pronóstico del tiempo la semana que viene

El viento norte seguirá hasta la tarde del miércoles para que las temperaturas sigan en ascenso, a mitad de semana podríamos tener mínimas de dos dígitos y alcanzar máximas de 21ºC. Luego, un frente frío no devolverá al invierno con una brutal caída del mercurio.

El frío seguirá hasta el domingo Mauro V. Rizzi

Eso es todo, amigos. Hasta el sábado, inclusive seguiremos desandando esta saga de mañanas frías y tardes frescas, con la diferencia de que volverán a coexistir el sol y las bajas temperaturas. Será notoria las diferencias de temperaturas mínimas entre el cemento porteño y el sector suburbano. A partir del domingo aflojará el frío por algunos días, aunque los pronósticos a mediano plazo reserven mañanas con bufandas por dos semanas más. De esta manera se termina de redondear un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas para todos aquellos que quieran hacer planes al aire libre. La ausencia de lluvias se prolongará por 10 días más y no se trata precisamente de una buena noticia para la región. Más allá de algunas mejoras temporarias o algunos pasajes con sol, recuerden que hoy podríamos tener algunas franjas de inestabilidad, por lo que alguna llovizna no desentonaría.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli