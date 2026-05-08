Hay alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvias y vientos para este viernes 8 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas amarillas y naranjas por lluvias y vientos en varias provincias para este viernes 8 de mayo. El organismo advirtió que se “esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN precisó que el alerta naranja por vientos y lluvias rige para el sur de la provincia de Buenos Aires. Esa zona será afectada por lluvias persistentes y fuertes ráfagas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Por su parte, los vientos provenientes del sudoeste tendrán una velocidad de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Las provincias afectadas para este viernes 8, según el SMN

Desde el SMN recomendaron seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por otro lado, el organismo nacional indicó que las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por vientos son Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Chubut. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

Según el SMN, estas condiciones pueden generar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y un ambiente muy seco.

La alerta amarilla por tormentas está prevista para las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa. En esos distritos se esperan tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Ante este cuadro, el SMN recomienda: evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el pronóstico del tiempo se verá atravesado por un precipitado descenso térmico.

El SMN anunció para la Capital Federal una mínima de 8°C y una máxima de 14°C. Se espera que por la tarde predomine viento frío desde el sur, con lluvias que se extenderían desde la madrugada hasta el mediodía inclusive.

Así estará el clima en territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires, la mínima estará en unos 9°C, mientras que la máxima llegará a 15°C y se esperan lluvias aisladas y fuertes vientos durante todo el día, principalmente durante la tarde.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 19°C y 11°C en Catamarca; 28°C y 20°C en Chaco; 11°C y 7°C en Chubut; 22°C y 14°C en Córdoba; 28°C y 20°C en Corrientes; 23°C y 18°C en Entre Ríos; 31°C y 20°C en Formosa; 22°C y 11°C en Jujuy; 16°C y 10°C en La Pampa; 19°C y 12°C en La Rioja; y 15°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 30°C y 23°C en Misiones; 14°C y 7°C en Neuquén; 14°C y 10°C en Río Negro; 20°C y 11°C en Salta; 28°C y 9°C en San Juan; 16°C y 8°C en San Luis; 6°C y 2°C en Santa Cruz; 23°C y 18°C en Santa Fe; 25°C y 15°C en Santiago del Estero; 5°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 13°C en Tucumán.