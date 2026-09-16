Hay alerta amarilla por nevadas y vientos para este miércoles 16 de septiembre: las provincias afectadas

En medio de una semana en la que las temperaturas tuvieron una abrupta baja en las temperaturas en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por nevadas y vientos para este miércoles 16 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay dos provincias afectadas y el nivel de advertencia implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas alcanza al suroeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones persistentes de variada intensidad. El organismo prevé valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, especialmente en zonas cordilleranas, que podrían ser superados de forma puntual. Además, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 16 de septiembre SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir y circular con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. También aconseja revisar el estado de los techos, las canaletas y los desagües para asegurarse de que puedan soportar la acumulación de nieve, y ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

En tanto, la alerta amarilla por vientos abarca el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut. El área puede ser afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Para estas zonas, el organismo aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este miércoles, el SMN indicó que la mínima será de 7°C y la máxima de 15°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado al mediodía y nuevamente algo nublado durante la tarde y la noche. A lo largo de toda la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el jueves se prevé una suba de 5°C en la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se espera una máxima de 14°C y una mínima de 5°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente nublado al mediodía y algo nublado durante la tarde y la noche. El jueves se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que las condiciones se mantendrán estables durante el resto de la semana.

En Córdoba, se esperan temperaturas de entre 9°C y 23°C; en Tucumán, el termómetro oscilará entre 7°C y 23°C; en Santa Fe, se prevén registros de 8°C a 21°C; y en Entre Ríos, de 8°C a 20°C. Para Jujuy y Salta, el SMN pronostica una mínima de 5°C y una máxima de 21°C, mientras que en Misiones los valores irán de 10°C a 22°C.

En La Rioja, la temperatura oscilará entre 7°C y 23°C; en Santiago del Estero, se esperan registros de 11°C a 26°C; en San Luis, de 8°C a 22°C; y en San Juan, de 5°C a 23°C. Para Mendoza, se prevén una mínima de 6°C y una máxima de 20°C, mientras que en Río Negro los valores estarán entre 2°C y 17°C. En Chubut, el termómetro irá de 5°C a 20°C; y en Santa Cruz, de 1°C a 8°C.