Hay alerta amarilla por tormentas en el AMBA para esta Nochebuena y la térmica llegó a los 38 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para esta Nochebuena y emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en buena parte del Gran Buenos Aires, como Escobar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes.

Sobre estas zonas, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa remarcó que Amarillo podrían ser afectadas por tormentas de variada intensidad, “algunas localmente fuertes”. Tras ello, insistió en que estarán acompañadas “por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos”. Respecto de los valores de precipitación que prevén, indicó valores de entre 30 y 60 milímetros. “Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas”, puntualizó.

En tanto, en la previa para la cena en vísperas de Navidad, por la tarde de este miércoles, la sensación térmica en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires superó los 38 grados, con una temperatura máxima de 34.8 grados.

En tanto, también publicó un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para Magdalena y Punta Indio, provincia de Buenos Aires; y también para Campana, Escobar, San Fernando y Tigre.

Pero las alertas también rigen para otras zonas del país, entre las que prevalecen en la región norte y centro.

Noticia en desarrollo