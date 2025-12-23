Los videos y fotos más impactantes del sorpresivo temporal que sufrió el AMBA

Un sorpresivo temporal azotó a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano este martes por la tarde. En redes comenzaron a circular distintos imágenes de la tormenta con fuertes vientos.

En la zona norte del conurbano bonaerense fuertes ráfagas afectaron a los conductores en autovías como la Panamericana. Videos difundidos en redes mostraban anegamiento a la altura de Márquez.

Video de la tormenta

En otro video, se observaba a dos personas caminando por la Panamericana con el agua a la cintura. Varios autos quedaron bajo el agua allí y los ocupantes debieron abandonar los vehículos.

Asimismo, se viralizaron imágenes del shopping Unicenter, que sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos y debió ser evacuado.

3AHByPkwmWSp3RnT

Asimismo, se percibieron inundaciones y destrozos en San Martín. Videos reproducidos por la LN+ exhibían autos flotando y otros sepultados por el agua.

Tormenta en AMBA

Video tormenta

Villa Ballester también registró fuertes inundaciones. Imágenes mostraban basura flotando por las calles y veredas y otras árboles caídos.

video Villa Ballester

La alerta del Servicio Metrológico Nacional (SMN) abarca la Ciudad de Buenos Aires y una extensa lista de municipios: La Plata, Avellaneda, Lanús, Quilmes, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Tigre y San Fernando.