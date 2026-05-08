Jockey Club: el resultado de las elecciones que enfrentaron a dos propuestas de gestión

Este jueves se llevaron adelante las elecciones internas del Jockey Club en el palacio de la avenida Alvear. Allí, los socios del histórico club, que cumplió 144 años el mes pasado, eligieron a la mitad de los miembros de su comisión directiva. La lista ganadora fue la oficialista, Unidad, por amplio margen sobre la lista opositora, Consenso y Gestión.

Desde Unidad, hablaban de un 79% versus 21% de los votos, mientras que desde Consenso y Gestión estimaron los porcentajes en 70% y 30%, respectivamente. En la jornada realizada en el barrio porteño de Recoleta, donde se encuentra una de las sedes del histórico club, pasaron por las urnas en total 913 socios.

Se proclamaron como vocales titulares electos de la lista Unidad: Juan Patricio Cotter, Diego Norberto Quirno, José María Estruga, Julio A. Menditeguy, Guillermo Luis Biaus, Alejandro Sicardi , Alejandro Páez, Horacio Humberto Espósito, Francisco José Grether Gianello y Roberto Carlos Sade El Juri.

En tanto, como vocales suplentes fueron elegidos de la misma lista Francisco Esteban Lamas, Matías Rodríguez Socas, Marcelo Villani Guevara Lynch, Hernán Pisarenko y Francisco Eduardo Gismondi.

En los comicios se enfrentaron dos espacios con miradas diferentes sobre el futuro de la institución. Socios allegados a ambas listas destacaron que lo que se debatía era la continuidad del lineamiento que viene dirigiendo al club desde hace más de una década, desde que Unidad conduce la institución, o la incorporación de una conducción más plural y con cambios graduales en la gestión.

El oficialismo apostó a mantener la línea de conducción que viene gobernando el club. “Lo que se busca es continuar con un modelo que viene funcionando desde hace más de una década y que permitió sostener y fortalecer al club”, señalaron socios cercanos al oficialismo. En esa línea, desde ese espacio consideraron que las propuestas de la oposición eran “muy generales” y “superficiales”, y remarcaron que muchas de las cuestiones planteadas “ya se vienen haciendo”.

Por otro lado, Consenso y Gestión impulsó una agenda enfocada en reformas institucionales y cambios en la administración del club. Bajo el lema “Repensemos el club”, el espacio propuso incorporar “voces plurales” dentro de la Comisión Directiva, avanzar en una “gestión con rumbo claro” y ampliar la participación de los socios en la vida institucional.

“Lo que proponemos es una evolución prudente, no una revolución”, explicaron socios cercanos a la lista opositora. Según sostuvieron, el objetivo era “oxigenar la conducción” y promover una gestión “más plural, abierta y profesional”. Además, remarcaron que las propuestas de cambio “son cautelosas y prudentes” y que buscaban enfocarse “en los socios en su conjunto”.

Entre sus principales ejes, la agrupación planteaba mejorar la comunicación interna, desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, cuidar el patrimonio de la institución y revisar los criterios de admisión de nuevos socios “respetando los valores, principios y tradiciones” del Jockey Club.

Desde ese sector también remarcaron la necesidad de incorporar socios más jóvenes a la vida institucional. “El club necesita renovación y nuevas miradas para poder evolucionar sin perder su esencia”, señalaron.

Ninguna de las dos listas tenía entre sus iniciativas la inclusión de mujeres como asociadas al club, un cambio que ya fue implementado por completo, tras años de tratativas, en el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA).

La situación del club

El club fue fundado el 15 de abril de 1882 por Carlos Pellegrini y un grupo de “caballeros representativos de la actividad política y económica del país”. Actualmente cuenta con cerca de 7000 socios, una cifra superior a la de 2017, cuando tenía 6867, aunque había descendido tras la pandemia hasta los 6057.

Los socios vitalicios llegaron a representar el 37% del total en 2021 y, según fuentes cercanas a la administración, actualmente rondarían los 2200, lo que representa aproximadamente el 31,4%.

La cantidad de nuevos socios incluye casi exclusivamente hijos o nietos de socios, que representan el 96% de los ingresos, dado que una persona sin vínculos familiares dentro del club debe pagar alrededor de 80.000 dólares como cuota de ingreso. Los hijos y nietos varones mayores de 25 años de socios, en tanto, deben abonar entre 300.000 y 800.000 pesos como cuota de ingreso, según la antigüedad de su familiar dentro de la institución.