Se aproxima un ciclón que aumentará la frecuencia de lluvias y tormentas, con picos de más de 180 milímetros: las zonas afectadas

Una semana de lluvias y tormentas frecuentes se espera en buena parte de la Argentina entre este lunes y el viernes. El ingreso de un ciclón favorecerá episodios de precipitación que, en algunas regiones, dejará acumulados por encima del promedio, con picos superiores a los 180 milímetros y cercanos a los 200 milímetros en el noreste.

La inestabilidad alcanzará al norte patagónico, Cuyo y amplios sectores del centro y norte del país. La mayor preocupación se concentra en el NEA y el Litoral, donde las nuevas lluvias podrían complicar la situación de las poblaciones próximas al Paraná, en una región con suelos saturados y arroyos crecidos.

Pronostico del tiempo

Cómo comenzará la semana y cuáles serán las zonas afectadas

Según Meteored, una amplia zona del país estará bajo la influencia de bajas presiones que, junto con la humedad disponible, favorecerán la formación de núcleos de lluvia. Un centro de baja presión atravesará el norte patagónico y podría dejar hasta 50 milímetros en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut, entre la noche del domingo y la tarde del lunes.

Antes del desarrollo de algunas tormentas durante la tarde del lunes 16, el noreste de la Patagonia registrará temperaturas de hasta 29°C o 30°C. Los valores más elevados de la jornada se esperan en el oeste de Formosa y Chaco y el este de Salta y Jujuy, donde rondarán los 40°C. En el sur de Corrientes y el centro de Santa Fe, las marcas podrían ubicarse cerca de los 35°C.

Las bajas presiones también dominarán en Cuyo y parte de la franja central y norte. El escenario favorecerá tormentas, algunas localmente fuertes, en Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, el sur de La Rioja y Catamarca, Tucumán y el sur de Santiago del Estero.

En la provincia de Buenos Aires, la inestabilidad abarcará una extensa diagonal que comprende el noroeste, el centro y el sudeste bonaerense.

⚠️⛈️ Alerta por #tormentas fuertes a severas:



🟠 80-120 mm y ráfagas 90 km/h: este de Mendoza, Córdoba, San Luis, sur de La Rioja y Catamarca.

🟡 30-70 mm: La Pampa, La Rioja, San Juan, Tucumán, Sgo. del Estero, Sta. Fe, noroeste-centro-sudeste PBA.



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El martes se reactivarán las tormentas en el noreste

El martes 17, las lluvias y tormentas fuertes se concentrarán en el noreste del país, parte del Litoral y sectores de Buenos Aires. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperan nuevos episodios durante la madrugada y la mañana.

En el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, las tormentas podrán ser fuertes o puntualmente severas, con acumulados de hasta 70 milímetros, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Las precipitaciones llegarán a una región sensible a nuevos aportes de agua. El informe señala que una onda de crecida del río Paraná continúa su desplazamiento hacia el sur, lo que suma preocupación por los efectos de las lluvias previstas.

El avance de aire desde el sur también provocará un cambio en las temperaturas. En el centro del país, el descenso será leve, con registros por debajo de los 30°C. En el noreste patagónico, la caída será más marcada y las máximas se ubicarán entre 15°C y 21°C.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

⚠️⛈️ Medio país bajo alerta por #tormentas, sobre las provincias del centro y norte.#AMBA con aumento de la nubosidad, máxima en torno a los 26-27 °C, húmedo e inestable por la noche/trasnoche.



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Un ciclón al este de Buenos Aires favorecerá lluvias y viento

El miércoles 18, el centro de baja presión que atravesará el norte patagónico al inicio de la semana se ubicará sobre el Atlántico, al este de Buenos Aires. Desde allí favorecerá la regeneración de lluvias en el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires.

El ciclón impulsará ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 60 km/h en territorio bonaerense. En el AMBA, el viento podría superar los 50 km/h entre la tarde y la noche.

Ese día también se esperan precipitaciones importantes en el noreste. En un período de 24 horas, los acumulados podrían superar los 60 milímetros en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa y el oeste de Corrientes. Además, serán probables las tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

Dónde se acumularán más de 180 milímetros durante la semana

El jueves 19 habrá chaparrones y tormentas de variada intensidad en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos se intensificarán sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser fuertes a severos.

Según las estimaciones del modelo ECMWF citadas en el informe, esos episodios dejarían entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera puntual.

La sucesión de lluvias en el NEA y el Litoral podría complicar aún más la situación de quienes viven cerca del Paraná. En sectores de esa región, donde ya hubo evacuados y autoevacuados, los acumulados de la semana podrían superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros.

Para el viernes 20, se prevén nuevas lluvias en el sur, centro y este bonaerense, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros. Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes.

También se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, con acumulados puntuales de hasta 80 milímetros, de acuerdo con el modelo ECMWF.