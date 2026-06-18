Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y viento zonda para este jueves 18 de junio: las provincias afectada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, nevadas, vientos y viento zonda para este jueves 18 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 11 provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en Corrientes, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Santiago del Estero. Según indicó el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Frente a esta situación, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 18 de junio SMN

La alerta amarilla por nevadas afectará al oeste de Catamarca, el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan. En esas zonas se prevén nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte, con acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros de nieve que podrían ser superadas de forma puntual. Además, la situación estará acompañada por viento blanco, lo que podría generar una reducción de la visibilidad.

Ante este fenómeno, el organismo recomienda evitar desplazamientos innecesarios y circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y elementos básicos de emergencia para varios días.

La alerta amarilla por vientos regirá en el oeste de Jujuy y de Salta. El área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

La alerta amarilla por tormentas prevé la posibilidad de que se registren abundantes lluvias Ricardo Pristupluk

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de árboles, postes, marquesinas y carteles publicitarios. Además, aconseja extremar los cuidados al conducir.

Al mismo tiempo, rige una alerta amarilla por viento zonda en sectores de Salta y Jujuy. El organismo indicó que el fenómeno podría presentarse con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas superiores a los 65 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y niveles muy bajos de humedad relativa.

Frente a la presencia de viento zonda, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas. También aconseja mantenerse hidratado, proteger ojos y vías respiratorias del polvo, conducir con precaución y evitar encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 10°C y los 13°C. Se espera una jornada mayormente nublada durante la mañana, con cielo nublado hacia el mediodía y una baja probabilidad de precipitaciones en las primeras horas del día. A partir de la tarde aumentarán las chances de lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de hasta el 70%. Para el viernes se prevé una leve suba de la temperatura y condiciones más estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas entre 7°C y 12°C. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia el mediodía permanecerá nublado y se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN pronosticó temperaturas de entre 12°C y 16°C en Córdoba, entre 7°C y 20°C en Tucumán, entre 10°C y 14°C en Santa Fe, entre 9°C y 14°C en Entre Ríos, entre 8°C y 20°C en Jujuy, entre 7°C y 16°C en Salta, entre 9°C y 23°C en Misiones y entre 7°C y 16°C en La Rioja.

Por su parte, se esperan temperaturas de entre 13°C y 19°C en Santiago del Estero, entre 6°C y 16°C en San Luis, entre 7°C y 17°C en San Juan, entre 5°C y 17°C en Mendoza, entre 8°C y 14°C en Río Negro, entre 7°C y 12°C en Chubut y entre 1°C y 5°C en Santa Cruz.