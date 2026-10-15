Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 15 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una semana con condiciones inestables por los efectos de El Niño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este jueves 15 de octubre se mantendrá el frente frío. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes en distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo que regula el Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas son el centro de Córdoba, el extremo sur de Mendoza, Neuquén y Chubut, donde se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En dichos distritos se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros. Además, pueden ser afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Las provincias afectadas durante la jornada

Frente a estas condiciones, el SMN sugirió salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas, lejos de puertas y ventanas. También recomendó no ingresar en calles anegadas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si entra agua.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 19°C. Se prevén posibles chaparrones durante el mediodía y la tarde, en una jornada con el cielo mayormente nublado. Las lluvias, a su vez, se extenderán hasta el viernes. Durante esa franja no se descarta la actividad eléctrica.

Se vienen jornadas lluviosas en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con una máxima de 18°C y una mínima de 12°C. Habrá chaparrones a partir del mediodía y el cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto del día. Se pronostican vientos de hasta 25 kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, las precipitaciones también se prevén para el viernes.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 12°C en Catamarca; 23°C y 16°C en Chaco; 18°C y 10°C en Chubut; 20°C y 12°C en Córdoba; 23°C y 16°C en Corrientes; 21°C y 13°C en Entre Ríos; 23°C y 16°C en Formosa; 16°C y 11°C en Jujuy; y 17°C y 10°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 18°C y 11°C en La Rioja; 15°C y 8°C en Mendoza; 24°C y 17°C en Misiones; 19°C y 10°C en Neuquén; 19°C y 9°C en Río Negro; 16°C y 11°C en Salta; 18°C y 10°C en San Juan; 15°C y 9°C en San Luis; 17°C y 4°C en Santa Cruz; 21°C y 14°C en Santa Fe; 22°C y 14°C en Santiago del Estero; 14°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 12°C en Tucumán.