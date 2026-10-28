Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre: las provincias afectadas

Tras un arranque de semana de condiciones inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 28 de octubre en cuatro provincias. En la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en tanto, también se avizoran lluvias.

La alerta amarilla por tormentas abarca a las provincia de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero y el área este de La Pampa. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Las regiones afectadas para este miércoles

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones anticipan el regreso de las lluvias con actividad eléctrica.

Así se proyecta el clima en la ciudad de Buenos Aires

Para este miércoles, el SMN pronosticó una máxima de 18 grados y una mínima que comenzó en 13°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía. Las lluvias aparecerán a partir de las primeras horas de la tarde. Durante la jornada se esperan vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El jueves se prevé que los chaparrones se extiendan hasta la noche.

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 10°C y la máxima será de 15°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y al mediodía, y mayormente nublado durante la tarde y la noche, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones. Para el miércoles y el jueves se prevén tormentas con actividad eléctrica.

En Córdoba, la temperatura irá de 10°C a 21°C; en Tucumán, oscilará entre 10°C y 23°C; en Santa Fe, se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 21°C; en Entre Ríos, los registros se ubicarán entre 9°C y 20°C; en Jujuy, entre 9°C y 19°C; en Salta, se esperan valores de 9°C a 18°C; en Misiones, de 12°C a 22°C; y en La Rioja, de 11°C a 24°C.

En Santiago del Estero, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 26°C; en San Luis, los valores irán de 10°C a 23°C; en San Juan, oscilarán entre 11°C y 25°C; en Mendoza, la temperatura se ubicará entre 7°C y 19°C; en Río Negro, entre 7°C y 21°C; en Chubut, se prevén registros de 10°C a 23°C; y en Santa Cruz, de 7°C a 14°C.