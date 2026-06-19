Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este viernes 19 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias fuertes para este viernes 19 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá seis provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en Formosa, Corrientes y Misiones. Según indicó el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Frente a esta situación, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

El litoral, entre las zonas más afectadas

La alerta amarilla por lluvias fuertes afectará sobre el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Esos distritos serán afectados por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada y en forma de nieve en niveles altos.

Ante este panorama, el organismo recomienda:

Evitar salir

No sacar la basura

Limpiar desagües y sumideros

Alejarse de zonas inundables

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 8°C y los 14°C. Se espera una jornada mayormente nublada durante la mañana, con cielo nublado hacia el mediodía y una alta probabilidad de precipitaciones en las primeras horas del día.

A partir de la tarde aumentarán las chances de cielo mayormente despejado. Para el sábado se prevé una leve suba de la temperatura, condiciones más estables y sin chaparrones.

El clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas entre 9°C y 13°C. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia el mediodía permanecerá nublado y se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Además, se esperan vientos de hasta 19 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN pronosticó temperaturas de entre 12°C y 16°C en Córdoba, entre 7°C y 20°C en Tucumán, entre 10°C y 14°C en Santa Fe, entre 9°C y 14°C en Entre Ríos, entre 8°C y 20°C en Jujuy, entre 7°C y 16°C en Salta, entre 9°C y 23°C en Misiones, entre 7°C y 16°C en La Rioja, entre 13°C y 19°C en Santiago del Estero, entre 6°C y 16°C en San Luis, entre 7°C y 17°C en San Juan, entre 5°C y 17°C en Mendoza, entre 8°C y 14°C en Río Negro, entre 7°C y 12°C en Chubut y entre 1°C y 5°C en Santa Cruz.