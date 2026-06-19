Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este viernes 19 de junio: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y fuertes ráfagas; en la Ciudad, la máxima será de 14°C
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias fuertes para este viernes 19 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá seis provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
La alerta amarilla por tormentas regirá en Formosa, Corrientes y Misiones. Según indicó el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.
Frente a esta situación, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.
La alerta amarilla por lluvias fuertes afectará sobre el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Esos distritos serán afectados por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada y en forma de nieve en niveles altos.
Ante este panorama, el organismo recomienda:
- Evitar salir
- No sacar la basura
- Limpiar desagües y sumideros
- Alejarse de zonas inundables
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
El tiempo en el AMBA
Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 8°C y los 14°C. Se espera una jornada mayormente nublada durante la mañana, con cielo nublado hacia el mediodía y una alta probabilidad de precipitaciones en las primeras horas del día.
A partir de la tarde aumentarán las chances de cielo mayormente despejado. Para el sábado se prevé una leve suba de la temperatura, condiciones más estables y sin chaparrones.
En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas entre 9°C y 13°C. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia el mediodía permanecerá nublado y se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Además, se esperan vientos de hasta 19 kilómetros por hora.
En tanto, el SMN pronosticó temperaturas de entre 12°C y 16°C en Córdoba, entre 7°C y 20°C en Tucumán, entre 10°C y 14°C en Santa Fe, entre 9°C y 14°C en Entre Ríos, entre 8°C y 20°C en Jujuy, entre 7°C y 16°C en Salta, entre 9°C y 23°C en Misiones, entre 7°C y 16°C en La Rioja, entre 13°C y 19°C en Santiago del Estero, entre 6°C y 16°C en San Luis, entre 7°C y 17°C en San Juan, entre 5°C y 17°C en Mendoza, entre 8°C y 14°C en Río Negro, entre 7°C y 12°C en Chubut y entre 1°C y 5°C en Santa Cruz.
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