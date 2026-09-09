Hay alerta amarilla por vientos, lluvias y nevadas para este miércoles 9 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su pronóstico del tiempo para este miércoles 9 de septiembre y emitió una serie de alertas amarillas para las provincias del norte y sur del país. En tanto, para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada sin lluvias, algo nublada y con una máxima de 19°C.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias alcanzadas por la alerta amarilla son: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, el norte de San Juan y el sur de Chubut, donde rige alerta por lluvia. En el sur, en Tierra del Fuego y Santa Cruz se avisó por intensas nevadas.

En el caso de las provincias del noroeste argentino (NOA) el SMN prevé que el área cordillerana sea afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. No obstante, no se prevén lluvias, pero está prevista un gran amplitud térmica que irá de mínimas de 5°C hasta 30°C en los valles.

Para contrarrestar sus efectos, recomienda evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; tener precaución al conducir.

Las provincias bajo alerta amarilla para este miércoles 9 de septiembre

Por su parte, en Chubut (mínima 1°C y 11°C, de máxima) se espera que el área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta precipitación en forma de nieve.

En Tierra del Fuego y Santa Cruz habrá “nevadas persistentes de variada intensidad”. En las zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas, la cuales estarán acompañadas de vientos del sur.

El SMN recomienda evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono; informarse por las autoridades.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se prevé un día parcialmente soleado, con un leve ascenso de la temperatura, que llegará a alcanzar el pico de 19°C pasado el mediodía, aunque comenzará fresco, con una mínima de 10°C. Hacia el anochecer volverá a descender y caerá a los 12°C.

El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Si bien no hay alertas informadas ni están pronosticadas precipitaciones, se sentirán ráfagas de viento noreste de entre 12 y 19 kilómetros por hora.

Para el resto de la semana se prevé que la temperatura llegue hasta los 20°C el jueves, sin lluvias y con menos nubosidad. Sin embargo, para el viernes y el fin de semana el SMN pronostica un nuevo descenso de la temperatura con 11°C de mínimo y 17°C de máximo. En tanto, durante el sábado y domingo se esperan fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y 8°C de mínimas el domingo.