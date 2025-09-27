Hay alerta naranja por lluvia y viento para este sábado 27 de septiembre: las provincias afectadas

Tras varios días con temperaturas bajas y un viernes en el que el termómetro repuntó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por vientos, tormentas y lluvias para este sábado 27 de septiembre. Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá fenómenos meteorológicos de variada intensidad en veinte provincias.

El nivel naranja por viento regirá en el centro y el norte de Córdoba, el sudeste de La Rioja y el norte de San Luis. En estas zonas se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, con la posibilidad de que se registren valores superiores de manera puntual.

A su vez, la alerta amarilla por viento abarca Santa Cruz, el centro y sur de Chubut, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Córdoba, el centro de San Luis, el este de San Juan, el centro de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. En estas regiones, el área será afectada por vientos del sector norte de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. El SMN indicó que las mayores intensidades se esperan en las zonas costeras.

Las alertas emitidas por el SMN para este sábado 27 de septiembre.

El organismo también emitió alerta amarilla por lluvias para el noroeste de Chubut, el oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Se prevén precipitaciones de variada intensidad, con acumulados entre 15 y 30 milímetros en áreas cordilleranas, y entre 10 y 20 milímetros en zonas de meseta. En las áreas más altas, no se descarta la combinación de lluvia y nieve.

En paralelo, la alerta amarilla por tormentas se aplicará a Corrientes, el sur de Misiones, el este de Formosa, el sudeste de Chaco, Córdoba, el norte de San Luis, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudoeste de Santiago del Estero. Según el SMN, en estos lugares habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Frente a estas condiciones, el organismo recomienda distintas medidas de precaución. Para las zonas con alerta naranja por viento, se aconseja no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad que puedan caer, buscar resguardo bajo techo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En la ciudad de Buenos Aires, se prevé un sábado cargado de tormentas y lluvias. Aníbal Greco - La Nación

En el caso de la alerta amarilla por lluvias, las recomendaciones incluyen evitar actividades al aire libre, no sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan desagües, mantenerse lejos de zonas ribereñas y seguir las indicaciones de las autoridades.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, el sábado se presentará con tormentas aisladas por la mañana y el mediodía y lluvias por la tarde. Durante la noche, el cielo estará nublado. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima de 18°C. Además, desde el mediodía hasta la noche se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora durante la tarde.

En el conurbano bonaerense, el pronóstico será similar: tormentas aisladas por la mañana, tormentas al mediodía, lluvias por la tarde y cielo nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y los 16°C, con vientos que alcanzarán los 31 kilómetros por hora desde el mediodía y ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora durante la tarde.