Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, lluvias y vientos fuertes para este domingo 19 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo 19 de julio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, tormentas, frío, lluvias y vientos fuertes que alcanzan a catorce provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por vientos rige en las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja, que pueden ser afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos de la cordillera. En el caso de Misiones, Chaco y Corrientes, la intensidad será menor, con lo cual el aviso es de nivel amarillo.

En estos casos, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo, y evitar encender fuego.

Los puntos geográficos afectados durante este domingo en la Argentina

Por otra parte, el SMN emitió una alerta naranja por viento Zonda para Salta y Jujuy. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

La advertencia naranja por tormenta rige, en tanto, para Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, donde se prevén lluvias intensas con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de mayor elevación no se descarta la ocurrencia de nieve o de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

La alerta amarilla por nevadas alcanza al cordón cordillerano de San Juan y Mendoza. Para esa zona, el SMN indicó que se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta lluvia y nieve mezclada.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

El frío intenso perdura en la región patagónica

En última instancia, una alerta amarilla por frío extremo afecta la zona sureste de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera un posible “efecto leve a moderado en la salud” y temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 10°C y los 15°C. Durante toda la jornada, el cielo se mantendrá nublado, con un porcentaje de lluvias y actividad eléctrica que asciende al 100% durante el mediodía y anticipa hasta un 10% para la noche. Para el lunes se prevé una leve baja en la temperatura y continuidad en los chaparrones, aunque solo durante la tarde.

Los chaparrones protagonizarán el domingo porteño

En la provincia de Buenos Aires habrá una jornada con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado y con esporádicos chaparrones en diferentes puntos del territorio bonaerense.

En tanto, el pronóstico para el resto del país indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 11°C en Catamarca; 33°C y 23°C en Chaco; 8°C y 1°C en Chubut; 20°C y 12°C en Córdoba; 31°C y 23°C en Corrientes; 25°C y 17°C en Entre Ríos; 35°C y 26°C en Formosa; 33°C y 12°C en Jujuy; 15°C y 8°C en La Pampa; 23°C y 12°C en La Rioja; y 15°C y 7°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 21°C; 11°C y 6°C en Neuquén; 9°C y 5°C en Río Negro; 32°C y 21°C en Salta; 16°C y 8°C en San Juan; 15°C y 7°C en San Luis; 1°C y -6°C en Santa Cruz; 25°C y 17°C en Santa Fe; 25°C y 12°C en Santiago del Estero; -3°C y -10°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 14°C en Tucumán.