Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este viernes 20 de marzo: las provincias afectadas

En el cierre de una semana que comenzó con condiciones adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero luego mejoró, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este viernes 20 de marzo el tiempo volverá a estar inestable. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

En estos casos, se esperan tormentas fuertes que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 milímetros.

Mapa de alertas para este viernes 20 de marzo

En tanto, la advertencia amarilla por tormentas regirá en las zonas restantes de ambas provincias, el oeste de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santiago del Estero, donde las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 15 y 30 milímetros.

Frente a estas condiciones, el Servicio Meteorológico publicó una serie de recomendaciones para mantener a la sociedad resguardada. Aconseja que se sigan las indicaciones de las autoridades locales, se permanezca en construcciones cerradas y se evite circular si no es necesario. También recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Por otro lado, el organismo señaló que la provincia de Neuquén, en su zona cordillerana, estará bajo una alerta amarilla por lluvias intensas. En este caso se anticipan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 milímetros, mientras que en las zonas más altas podrían aparece en forma de lluvia y nieve mezclada.

Asimismo, para San Juan y La Rioja se publicó una alerta amarilla por vientos Zonda, con velocidades aproximadas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 65.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense rondará en los 23°C, con mínimas de 20°C y máximas de 27°C. A su vez, será una jornada inestable, con el cielo nublado a lo largo de todo el día y tormentas aisladas por la noche que permanecerán hasta el sábado. Además, la humedad será de 74°C.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En otros sectores de la Provincia se espera una jornada similar pero más fría, con mínimas que podrían llegar a los 16°C. En estos casos, el cielo también estará nublado y por la noche habrá tormentas.

En el resto del país, la temperatura rondará entre 28°C y 19°C en Córdoba; 29°C y 20°C en Tucumán; 31°C y 20°C en Santa Fe y Entre Ríos; 26°C y 17°C en Jujuy; 26°C y 18°C en Salta; 32°C y 22°C en Misiones; 30°C y 20°C en La Rioja; 32°C y 23°C en Santiago del Estero; 22°C y 17°C en San Luis; 8°C y 4°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 17°C en Mendoza.

También se esperan máximas de 21°C y mínimas de 18°C en Río Negro; 30°C y 20°C en Catamarca; 33°C y 21°C en Chaco; 16°C y 14°C en Chubut; 33°C y 23°C en Corrientes; 33°C y 23°C en Formosa; 23°C y 17°C en La Pampa; 17°C y 12°C en Neuquén; 24°C y 18°C en San Juan; mientras que en Santa Cruz la temperatura alcanzará los 13°C de máxima y descenderá hasta los 6°C de mínima.