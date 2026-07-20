Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y vientos para este lunes 20 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas para este lunes 20 de julio por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos en diferentes regiones del país. Los avisos alcanzan a sectores del Litoral, el noroeste, Cuyo y la Patagonia.

El nivel de mayor peligrosidad se concentra en zonas cordilleranas del oeste patagónico, donde rige una alerta naranja por nevadas. En esas áreas, el organismo anticipó fenómenos meteorológicos capaces de provocar dificultades en las actividades habituales y recomendó extremar las precauciones.

Además, permanecen vigentes advertencias por viento Zonda en el norte y por temperaturas extremas debido al frío en el sur del territorio nacional.

Pronostico del tiempo

Alerta naranja y amarilla por nevadas

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN a las 6.25 de este lunes, la alerta naranja por nieve comprende sectores cordilleranos de Neuquén, mientras que el aviso amarillo se extiende por áreas de montaña de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, además de otras zonas neuquinas.

En las regiones alcanzadas por el nivel naranja se esperan nevadas de mayor intensidad, con capacidad para afectar la circulación, reducir considerablemente la visibilidad y ocasionar interrupciones en caminos y pasos fronterizos.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, circular con vehículos preparados para condiciones invernales, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos y mantenerse informado sobre el estado de las rutas. También aconsejaron contar con una reserva adicional de alimentos, agua potable, combustible y medicamentos.

20 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟧 100-150 cm

🟨 30-50 cm



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



☔ Lluvia

🟨 10-25 mm



🌬️ Viento

🟨 60-80 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h

🧵➡️ pic.twitter.com/ioEU5i5iuq — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 20, 2026

Tormentas en Corrientes

La alerta amarilla por tormentas se concentra en una amplia porción de Corrientes, principalmente en sectores del centro y del sur provincial.

La zona podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

El organismo nacional recomendó no sacar la basura, retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua, evitar permanecer cerca de árboles y postes de electricidad y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en las viviendas.

Asimismo, solicitó suspender las actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos y mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Lluvias en Río Negro

Otro de los avisos vigentes corresponde a lluvias en Río Negro. La advertencia amarilla abarca gran parte del territorio provincial, incluida la zona costera y sectores cercanos a Viedma.

En estas áreas se prevén precipitaciones persistentes que podrían generar acumulaciones importantes, anegamientos temporarios y complicaciones para transitar. En algunos puntos elevados no se descarta que la lluvia pueda presentarse mezclada con nieve.

Frente a este panorama, el SMN aconsejó evitar las actividades al aire libre, no circular por calles inundadas o afectadas y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Alerta por lluvias en todo el país

Fuertes vientos en el oeste y el norte

La alerta amarilla por vientos alcanza sectores cordilleranos y precordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En esas regiones pueden registrarse ráfagas capaces de reducir la visibilidad y provocar la caída de ramas u objetos sueltos.

Las recomendaciones oficiales incluyen asegurar los elementos que puedan volarse, evitar refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de construcciones precarias, postes y carteles.

También se pidió tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular, además de conducir con precaución por la posible presencia de polvo en suspensión.

Dónde hay alerta por viento Zonda

El SMN mantiene, a su vez, una alerta amarilla por viento Zonda para zonas de Salta, Catamarca y Santiago del Estero.

Este fenómeno puede generar una reducción repentina de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja. También incrementa el peligro de incendios y puede provocar molestias físicas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Por ese motivo, el organismo recomendó cerrar completamente las viviendas, colocar paños húmedos en puertas y ventanas, mantenerse alejado de objetos que puedan desprenderse y evitar realizar esfuerzos físicos.

20 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



🌬️ Zonda

🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más info en 👉 https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/ScxpMuCRX8 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 20, 2026

Alerta por temperaturas extremas en el sur

Por último, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas debido al frío en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El nivel amarillo implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, pero resultar peligrosas para los grupos de riesgo, como menores de edad, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.