Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este miércoles 5 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 5 de agosto una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, nevadas, frío extremo y Zonda que alcanzan a diez provincias. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por tormentas y nevadas rige en el centro de Neuquén, área que será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados por ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Por otro lado se prevén nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Los mayores acumulados se esperan en zonas cordilleranas

Los puntos afectados climáticamente, según el SMN

A partir de este cuadro, el SMN recomendó:

Evitar actividades al aire libre.

Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar.

Cortar el suministro eléctrico y el gas.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Permanecer en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En ese sentido, la alerta amarilla por tormentas afectará al sur de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el extremo norte de Entre Ríos y Santa Fe. Esos distritos serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por intensas ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El frío persiste en un área de la Patagonia

Considerando estas previsiones, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa solicitó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Finalmente, la región centro de la provincia de San Juan será azotada por un Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Motivo por el cual el SMN recomendó: evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo; y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este miércoles, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una máxima de 16°C y una mínima de 12°C. Se prevé neblina durante el mediodía y la noche, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. El jueves se prevén chaparrones y actividad eléctrica.

El pronóstico extendido para el territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 14°C y la mínima, de 12°C. Al igual que en la Ciudad, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. Para el jueves y el viernes se esperan chaparrones aislados.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 14°C en Catamarca; 26°C y 17°C en Chaco; 14°C y 1°C en Chubut; 21°C y 13°C en Córdoba; 26°C y 17°C en Corrientes; 19°C y 13°C en Entre Ríos; 26°C y 19°C en Formosa; 24°C y 14°C en Jujuy; 16°C y 7°C en La Pampa; 25°C y 13°C en La Rioja; y 19°C y 7°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 24°C y 18°C en Misiones; 16°C y 6°C en Neuquén; 14°C y 3°C en Río Negro; 25°C y 14°C en Salta; 20°C y 7°C en San Juan; 20°C y 9°C en San Luis; 4°C y 2°C en Santa Cruz; 19°C y 15°C en Santa Fe; 23°C y 17°C en Santiago del Estero; 4°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 20°C y 17°C en Tucumán.