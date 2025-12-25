Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 25 de diciembre: las provincias afectadas

Después de las potentes lluvias que afectaron este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocaron graves inundaciones y fueron replicadas, en menor medida, este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este jueves 25 de diciembre no se esperan condiciones adversas en la zona. Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintos sectores del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán Formosa, Corrientes, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Chaco, donde se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

En estos casos, el SMN alertó que las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 milímetros.

Mapa de alertas para este jueves 25 de diciembre

En esta línea, en zonas restantes de La Rioja, Catamarca, Corrientes, Córdoba y Salta, y Misiones y Jujuy regirá una alerta amarilla por tormentas, las cuales estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. En este contexto, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros y las ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora durante las tormentas.

Por otra parte, en la Patagonia, el Servicio Meteorológico publicó una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur de Santa Cruz, donde se anticipa que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones. Para las zonas bajo alerta naranja por tormenta, aconsejó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es estrictamente necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos. También recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Asimismo, sugirió retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y tener agendados los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El tiempo en el AMBA

El SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 24°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 18°C y máximas de 30°C, el cielo estará mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, los vientos del sector sur tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 48%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 23°C, mínimas de 18°C y máximas de 29°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado y una humedad del 50%.