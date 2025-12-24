Vivir a 21 grados bajo cero: tiene 39 años, es argentino y trabaja en la Laponia finlandesa, el pueblo de Papá Noel

Nahuel Ríos, un argentino de 39 años oriundo de la zona norte de Buenos Aires, decidió cambiar el clima templado por uno de los rincones más extremos del planeta: Saariselkä, un pequeño pueblo de apenas 300 habitantes ubicado en la Laponia finlandesa. En este enclave situado a 300 kilómetros, de donde nace el mito de Santa Claus, Ríos convive con temperaturas que alcanzan los 21 grados bajo cero y una sensación térmica que puede descender hasta los -27 grados.

El pueblo de Saariselkä, aunque pequeño, es un centro turístico vibrante tanto en invierno como en verano. Durante la temporada invernal, la región experimenta la noche polar, un fenómeno que impide ver el sol durante más de un mes. “La mejor definición gráfica es cuando en un día de verano se pone el cielo negro oscuro y parece que viene una tormenta; así se ve la noche polar”, explicó Ríos durante una entrevista con LN+. A pesar de la oscuridad constante, la luminosidad de la nieve ayuda a mitigar el cansancio y el impacto emocional de la falta de luz solar.

Allí, Nahuel desempeña múltiples funciones dentro de un hotel local. Según relató, su jornada laboral no tiene tareas fijas: puede colaborar en el área de limpieza de habitaciones, asistir en la cocina o desempeñarse como guía en safaris y recorridos en motos de nieve.

Además de la adrenalina cotidiana y la incertidumbre con la que convive, este joven argentino refuerza su espíritu aventurero con un detalle que no pasa por alto: duerme en una casa rodante preparada para resistir clima extremos. En ese sentido, detalló que su vehículo cuenta con una instalación de calefacción independiente que funciona a diesel, permitiéndole mantener una temperatura interna de 20 grados centígrados incluso cuando afuera el termómetro marca -30 grados. “Hace un par de años estuve a -52 grados”, recordó al subrayar que su motorhome está acondicionado para soportar hasta los -60 grados.

Trineos de empuje y carne de reno

La movilidad en Saariselkä también es particular. Debido a que las calles son de hielo y nieve, es común ver a los residentes, especialmente a los adultos mayores, utilizar trineos de empuje.

Estos dispositivos funcionan de manera similar a un monopatín, donde el usuario apoya un pie en una guía y se impulsa con el otro, utilizando un canasto trasero para cargar compras del supermercado. Para los vehículos motorizados, el uso de neumáticos con clavos es fundamental para garantizar el agarre sobre el asfalto congelado.

La fauna local, compuesta por renos y alces, es parte del paisaje habitual y también de la economía regional. La cría de renos es una actividad central para los granjeros locales, quienes aprovechan tanto su carne como su piel para la confección de indumentaria térmica. Curiosamente, Nahuel reveló que por contrato tiene prohibido mencionar a los turistas que la carne que se sirve es de reno, debido al vínculo simbólico del animal con la figura de Papá Noel. “Se supone que el reno es el animal de Papá Noel, así que no lo podemos decir”, confesó Ríos, aunque admitió que el sabor es similar al del cordero.

Auroras boreales, el objetivo de los turistas

A pesar de las dificultades logísticas, como tener que viajar 40 kilómetros hasta el pueblo vecino de Ivalo para acceder a servicios hospitalarios, Ríos manifestó disfrutar de la experiencia. El contacto frecuente con las auroras boreales es uno de los mayores atractivos de su vida en el norte. Estos fenómenos, causados por la actividad atmosférica en la zona ártica, aparecen de forma imprevista con tonalidades verdes, blancas y violetas, convirtiéndose en el principal objetivo de turistas de todo el mundo.