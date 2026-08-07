Hay alerta naranja y amarilla por vientos, nevadas y Zonda para este viernes 7 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 7 de agosto una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, nevadas, frío extremo y Zonda que alcanzan a varias provincias del país, lo que implica “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por nevadas rige en el oeste de Neuquén y Río Negro, áreas que serán afectadas por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 50 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Esta situación puede estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco.

En el caso de las provincias de Mendoza y Chubut, el fenómeno impactará con menor intensidad —se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros—, por lo que el aviso que rige es de nivel amarillo.

El mapa de alertas del SMN para la jornada

A partir de este cuadro, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, para las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, San Luis, Tucumán, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y Jujuy rige un alerta de nivel amarillo por vientos. En esas geografías se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ventarrones que pueden superar los 100, especialmente en los niveles más altos.

La situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad por viento blanco y ventisca. En el resto de los distritos soplarán vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 80.

Al mismo tiempo, una alerta amarilla por frío extremo rige en la zona sureste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas peligrosas, con efecto moderado a alto en la salud.

El mapa de temperaturas extremas del SMN para este viernes

Por último, la alerta por Zonda está vigente para Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. Se prevé que el fenómeno alcance velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 70. Puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por ello el SMN recomendó: evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una máxima de 13°C y una mínima de 8°C. Se prevé que el cielo esté un poco nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde estará totalmente soleado.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 13°C y la mínima, de 5°C. Al igual que en la Ciudad, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. Para el sábado y el domingo se esperan salidas del sol intermitentes.

En tanto, en todo el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 20°C y 5°C en Catamarca; 19°C y 9°C en Chaco; 9°C y 2°C en Chubut; 18°C y 2°C en Córdoba; 19°C y 10°C en Corrientes; 15°C y 4°C en Entre Ríos; 20°C y 12°C en Formosa; 20°C y 11°C en Jujuy; 15°C y -1°C en La Pampa; y 18°C y 4°C en La Rioja.

Por otro lado, en Mendoza las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 2°C; 20°C y 9°C en Misiones; 8°C y -1°C en Neuquén; 12°C y 0°C en Río Negro; 19°C y 9°C en Salta; 18°C y 2°C en San Juan; 16°C y 2°C en San Luis; 3°C y -3°C en Santa Cruz; 16°C y 4°C en Santa Fe; 18°C y 5°C en Santiago del Estero; 3°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 8°C en Tucumán.