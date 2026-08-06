La cepa más temida: detectan en Francia un caso de hantavirus de los Andes en un turista franco-argentino

Una persona franco-argentina que estuvo de turismo en Francia durante la segunda quincena de julio dio positivo de hantavirus de la cepa Andes y fue aislada junto con su familia en España, informó este jueves el Ministerio de Salud francés.

El paciente, que presentaba pocos síntomas, actualmente “ya no presenta ninguno”, precisó la cartera sanitaria, que este jueves por la tarde convocó a un grupo de expertos científicos para definir los pasos a seguir.

“Se pusieron en marcha todas las medidas” para “reconstruir las distintas etapas” de su recorrido, agregaron las autoridades.

En un comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Salud francés informó además que se activó una coordinación a escala europea para el seguimiento del caso y de los posibles contactos estrechos del paciente. Las autoridades señalaron que las medidas buscan definir la conducta sanitaria a seguir alrededor de este caso importado.

La cartera sanitaria también intentó llevar tranquilidad al señalar que, por el momento, no se trata de un virus con circulación extendida en la población. El caso fue confirmado por el Centro Nacional de Referencia de Hantavirus de Francia, que identificó la cepa Andes, la única conocida con capacidad de transmisión entre personas tras contactos estrechos y prolongados.

Horas más tarde la ministra de de Sanidad de España difundido un comunicado en el que expresó: “Un ciudadano franco-argentino que se encuentra en Galicia ha dado positivo en Hantavirus Andes, a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve”.

“El caso acudió a los servicios sanitarios en Francia con síntomas leves. Posteriormente viajó a España ya asintomático, por lo que ya no podía contagiar”, sigue el posteo y agrega: “El CCAES [Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias] está coordinando la gestión del caso junto con Salud Pública de Galicia y las autoridades francesas. En estos momentos se están realizando los estudios y actuaciones necesarias”.

“España cuenta con protocolos actualizados para este tipo de situaciones. Ya se han puesto en marcha los procedimientos previstos para la gestión de los posibles contactos”, cerró Mónica García.

Un ciudadano franco-argentino que se encuentra en Galicia ha dado positivo en Hantavirus Andes, a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve.



El caso acudió a los servicios sanitarios en Francia con síntomas leves. Posteriormente viajó a… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 6, 2026

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No se informó aún si el turista está radicado en España o también estaba de vacaciones allí donde terminó aislado.

El 1 de abril de este año, el crucero MV Hondius, que había zarpado del puerto argentino de Ushuaia con destino a Cabo Verde, fue escenario de un brote de hantavirus.

El brote, con 13 casos vinculados, de los cuales tres terminaron con la muerte de los pacientes, generó preocupación a nivel internacional.

El 2 de julio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por finalizado el brote, una vez que la última persona involucrada completó el período de cuarentena.

Los 13 casos identificados en este episodio representan apenas una fracción frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus, un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico, que se registran cada año.

La mayoría de estas infecciones se producen por transmisión directa desde animales, generalmente roedores.

La preocupación en este caso se centró en el riesgo de contagio entre personas, ya que la cepa involucrada, conocida como Andes, es la única de la que se tiene registro que permite este tipo de transmisión.

Noticia en desarrollo.

Con información de AFP.