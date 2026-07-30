Hay alerta roja, naranja y amarilla por frío extremo, lluvias, nevadas y vientos para este jueves 30 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo, lluvias, nevadas y vientos fuertes para este jueves 30 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa las advertencias alcanzan a seis provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

La alerta roja por frío extremo rige en el oeste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas con un “efecto alto a extremo en la salud”, consideradas “muy peligrosas” y capaces de afectar a todas las personas, incluso a las saludables. En esta zona, la mínima podrían llegar a los -5°C y la máxima a -1°.

A su vez, en el noreste de la provincia hay alerta naranja por frío extremo en el noreste. Este nivel implica temperaturas con un efecto moderado a alto en la salud, que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

En tres provincias, rigen alertas por frío extremo SMN

La alerta amarilla por frío extremo, en tanto, alcanza al sureste de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sudeste de Chubut. En esas áreas, las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y resultar peligrosas, sobre todo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Frente a las advertencias por frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al aire libre y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar el consumo de alcohol y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, rige una alerta naranja por lluvias en el sudoeste de Neuquén, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes. Los valores acumulados podrían oscilar entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual, mientras que en las zonas más elevadas, la precipitación podría presentarse como una mezcla de lluvia y nieve.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 30 de julio SMN

La alerta amarilla por lluvias abarca sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén, además de la costa este de Santa Cruz. El área puede ser afectada por precipitaciones persistentes, con valores acumulados de entre 20 y 30 milímetros, que también podrían ser superados en algunos puntos. Además no se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezcladas.

Ante las lluvias, el organismo aconseja seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros y mantenerse alejado de zonas inundables. También recomienda no circular por calles anegadas, conducir con precaución y preparar un equipo de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Asimismo, se emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores de Chubut y Santa Cruz, el oeste de Río Negro y Neuquén y el sudoeste de Mendoza. Se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en las zonas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en las áreas bajas. Esos valores podrían superarse puntualmente y, por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia.

Frente a las nevadas, el SMN recomienda evitar las salidas y utilizar vehículos preparados para circular sobre hielo y nieve. También sugiere revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y disponer de alimentos no perecederos, agua potable, linternas, mantas y medicamentos.

Rigen alertas por lluvias en cuatro provincias argentinas Ricardo Pristupluk

En Neuquén también hay una alerta amarilla por vientos. El área será afectada por vientos provenientes del sector norte, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y cerrar puertas y ventanas. Además, recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

Finalmente, el sur de Mendoza quedó bajo alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades previstas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En este caso, se recomienda permanecer en lugares cerrados, mantener puertas y ventanas cerradas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser desplazados. También se aconseja hidratarse, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 17°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada y mayormente nublado por la noche. Durante el mediodía y la tarde se esperan vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Para el viernes, en tanto, se pronostican tormentas fuertes a partir de la tarde.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 16°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, el mediodía y la tarde, y mayormente nublado por la noche. Para el viernes se prevé un 100% de probabilidades de precipitaciones desde la tarde y durante la noche, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Las lluvias continuarían durante la primera mitad del sábado.

En el resto del país, Córdoba tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 18°C; Tucumán, una mínima de 14°C y una máxima de 23°C; Santa Fe, una mínima de 11°C y una máxima de 21°C; Entre Ríos, una mínima de 11°C y una máxima de 22°C; Jujuy, una mínima de 10°C y una máxima de 23°C; Salta, una mínima de 11°C y una máxima de 23°C; Misiones, una mínima de 17°C y una máxima de 28°C; y La Rioja, una mínima de 11°C y una máxima de 22°C.

Por su parte, Santiago del Estero registrará una mínima de 14°C y una máxima de 25°C; San Luis, una mínima de 10°C y una máxima de 22°C; San Juan, una mínima de 6°C y una máxima de 23°C; Mendoza, una mínima de 6°C y una máxima de 18°C; Río Negro, una mínima de 3°C y una máxima de 10°C; Chubut, una mínima de 2°C y una máxima de 9°C; y Santa Cruz, una mínima de -5°C y una máxima de -1°C.