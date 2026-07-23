Hay alerta roja y naranja por frío extremo, nevadas y vientos para este jueves 23 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 23 de julio una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por frío extremo, nevadas y vientos en diferentes regiones del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El nivel de mayor peligrosidad se concentra en la provincia de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. En esas áreas, el organismo advirtió que los fenómenos meteorológicos pueden afectar a todas las personas. La temperatura mínima, en estos casos, podría llegar a -11 °C. En el la provincia de Tierra del Fuego, el aviso es de nivel amarillo, es decir, podría haber efectos en la salud de los ciudadanos que viven en las zonas afectadas.

En ambas provincias y también en el sector cordillerano de Río Negro y Neuquén, rige además una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

La Patagonia, epicentro del frío extremo

A partir de esta situación, el ente meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, en la geografía montañosa de las provincias de Mendoza y San Juan rige un alerta naranja por nevadas intensas y persistentes, donde se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

En ambos distritos también esta vigente un alerta amarillo por vientos. Allí, las ráfagas tendrán su origen en el sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con descargas que pueden alcanzar los 100.

La misma situación se replicará en la región noroeste, puntualmente en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja.

Con este cuadro de situación, el ente que depende del Ministerio de Defensa, recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Las regiones afectadas, según el SMN

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 7°C y los 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y se esperan salidas intermitentes del sol. La probabilidad de lluvias es nula.

Así estará el clima en el área porteña

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C. También se prevé cielo semi nublado y con presencia del sol.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 7°C en Catamarca; 16°C y 12°C en Chaco; 6°C y -5°C en Chubut; 12°C y 8°C en Córdoba; 16°C y 12°C en Corrientes; 13°C y 10°C en Entre Ríos; 18°C y 14°C en Formosa; 22°C y 10°C en Jujuy; 11°C y 5°C en La Pampa; 14°C y 6°C en La Rioja; y 11°C y 4°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 18°C y 14°C; 8°C y 1°C en Neuquén; 7°C y -2°C en Río Negro; 20°C y 9°C en Salta; 12°C y 3°C en San Juan; 10°C y 5°C en San Luis; -3°C y -6°C en Santa Cruz; 13°C y 10°C en Santa Fe; 15°C y 6°C en Santiago del Estero; 1°C y -6°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 8°C en Tucumán.