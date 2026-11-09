¿Hay entradas para la misa del papa León XIV hoy en el Monumento a los Españoles?

Este lunes 9 de noviembre, el papa León XIV comenzará su recorrido por el Cottolengo Don Orione. Luego de su primera actividad del día, el sumo pontífice seguirá su rumbo hacia el Monumento a los Españoles, ubicado en las avenidas Del Libertador y General Sarmiento, donde dará una misa a partir de las 11.30.

Con el fervor que genera la visita de León XIV, muchas personas se preguntan si hay que pagar una entrada para ser partícipe de la misa en el Monumento a los Españoles.

Según explicó el gobierno de la Ciudad en su sitio web, no hay que pagar entradas. Sin embargo, hubo un proceso de inscripción, que finalizó el pasado 28 de octubre, en el que se abrió una convocatoria para el público general.

El Papa León XIV Vatican Media - IPA via ZUMA Press DPA

En efecto, quienes se inscribieron y le aceptaron el petitorio, tendrán un lugar de privilegio para esta actividad. Quienes no, podrán observarlo de igual manera desde las diferentes postas que ubicará el gobierno porteño.

Otro dato a tener en cuenta es que el Papa llegará en papamóvil desde el túnel de avenida del Libertador para saludar a todos los fieles. También, habrá un área de servicios que incluirán carpas gastronómicas, carpas eucarísticas, espacios de hidratación, puestos sanitarios y ambulancias.

Cuáles serán las calles para los ingresos y egresos

Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe

Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos

Av. Olleros y Av. Luis M. Campos

Teodoro García y Av. Luis M. Campos

Virrey Vértiz y José Hernández (se cortará el ingreso 2 horas antes de la llegada del Papa)

Av. Olleros y Valentín Alsina

Av. Dorrego y Av. Figueroa Alcorta

Av. Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier

La Ciudad publicó cómo será el recorrido del papa León XIV

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A cargo del SAME, se desplegará un operativo sanitario sin precedentes para custodiar la visita del Papa. El plan, integrado por el Servicio de Atención Médica de Emergencia, incluye 120 profesionales por jornada y 28 ambulancias ubicadas cada 100 metros a lo largo de la avenida del Libertador, buscando una respuesta inmediata a cualquier eventualidad.

Un desafío logístico crucial es la división física de la avenida del Libertador por el paso del Sumo Pontífice. Para superarlo, se diseñó un operativo en “espejo”, con dos zonas operativas autónomas: el sector oeste (Bosques de Palermo) cubierto por ambulancias impares y el sector este (Las Cañitas) por unidades pares, garantizando así atención en ambos márgenes sin necesidad de cruzar.

Para traslados urgentes, un helicóptero del SAME, equipado como unidad de terapia intensiva en vuelo, estará estacionado en el Campo de Polo.