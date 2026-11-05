Qué es el Cottolengo de Don Orione, el hogar para personas con discapacidad que visitará el papa León XIV este lunes

El papa León XIV arribará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre. Un día después, el lunes, tendrá su primera actividad en el Cottolengo de Don Orione, creado el 28 de abril de 1935 por San Luis Orione, quien colocó la piedra fundamental y depositó un ladrillo procedente de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en Roma, en este lugar ubicado en Claypole, Partido de Almirante Brown.

San Luis Orione colocó la piedra fundamental y dio paso a la creación del Cottolengo Don Orione

Por aquellos años, Claypole era una zona rural. Apenas existían registros de su creación por la llegada del tren a vapor en 1884, que derivó en la inauguración de su estación ferroviaria gracias a una donación de tierras.

En ese lugar inhóspito, San Luis Orione instaló el Cottolengo de Don Orione, en homenaje a San José Benito Cottolengo, un sacerdote y teólogo católico italiano, que en 1832 abrió en Turín una casa para recibir a personas con discapacidad.

De la piedra fundamental a la “pequeña ciudad de la caridad”

El 21 de mayo de 1936 se inauguró oficialmente el Cottolengo de Don Orione. Seis pabellones y una iglesia conformaban este espacio alejado de la gran ciudad, al costado de la estación ferroviaria. La apertura contó con la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas como el punto de partida hacia la integración de la comunidad.

Ubicado en la avenida Lacaze 3963, el predio hoy cuenta con 50 hectáreas repletas de calles internas, una plaza central, una iglesia y edificios que sirven de soporte como hogares, consultorios, aulas, espacios de rehabilitación, talleres de arte, música, expresión corporal y teatro, y espacios de huerta, cocina, manualidades, alfabetización primaria para adultos y capacitación talleres de formación laboral.

Recorrida por el Cotolengo Don Orione antes de la visita del Papa León Ricardo Pristupluk

El Cottolengo, comandado por Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra Don Orione y Jorge Silane, director religioso de la obra, alberga actualmente a 415 personas con diferentes tipos de discapacidades, en su mayoría intelectual. Los residentes se organizan en diferentes grupos y son asistidos según sus necesidades de apoyo.

Según la página oficial del Cottolengo Don Orione, cuentan con un equipo de trabajo, dividido entre profesionales de la salud y asistentes, que acompañan día y noche a los residentes, quienes cuentan con su propia casa, espacio, rutina, momentos de descanso y actividades compartidas.

Bajo el lema “En la puerta del Pequeño Cottolengo no se le preguntará a quien entre si tiene un nombre, sino tan solo si tiene un dolor”, el Cottolengo es considerado como una comunidad activa y no un espacio asistencial o de internación donde ingresan pacientes, una de las palabras “prohibidas” y sustituida como residentes.

Las actividades en el Cottolengo Don Orione

Las jornadas de los residentes comienzan a partir de las 6 de la mañana con el aseo personal para luego dar paso a las actividades diarias. El almuerzo está estipulado a las 11.30, la merienda a las 15.30 y la cena entre las 19.30 y las 20. Dentro del itinerario también se contempla el descanso, un ítem que se respeta a rajatabla debido a que no pueden permanecer durante mucho tiempo sentado en sus sillas de ruedas.

Entre talleres de cerámica, pintura, clases de educación física, rehabilitación, fonoaudiología y otras actividades, el Cottolengo Don Orione es una “pequeña ciudad” que recibirá la bendición de León XIV.

Cómo será el recorrido de León XIV por el Cottolengo

La visita del sumo pontífice al Cottolengo durará, aproximadamente, 45 minutos. La recepción será a través de dos residentes que le contarán su historia y lo guiarán por varios espacios del recinto. Según está previsto, León XIV hará su primera escala en el hogar Fernando Mixto, uno de los espacios de alta dependencia donde viven 45 personas entre hombres y mujeres.

Recorrida por el Cotolengo Don Orione antes de la visita del Papa León Ricardo Pristupluk

La recorrida seguirá por el santuario, uno de los puntos neurálgicos del Cottolengo donde por una cuestión de espacio no podrán reunirse los 410 residentes. Aún resta definir cómo será el contacto con el sumo pontífice: si participarán algunos representantes de cada hogar, quienes tomarán la palabra.

Finalmente, el papa se dirigirá al santuario donde se conserva el corazón de San Luis Orione, quien coloco personalmente la piedra fundacional de este enorme predio caritativo.