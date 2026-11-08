Servicio en “espejo”, blindaje aéreo y equipos especiales: así se prepara la ciudad de Buenos Aires para recibir al Papa

El Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegará un operativo sanitario sin precedentes para la visita del Papa que prevé una convocatoria masiva en los distintos puntos del país donde el Sumo Pontífice dará el presente.

El operativo, coordinado integralmente por el SAME y que acompañará al Santo Padre en todo momento, incluye 120 profesionales por jornada y 28 ambulancias ubicadas cada 100 metros a lo largo de la avenida del Libertador, buscando una respuesta inmediata a cualquier eventualidad.

El operativo del SAME para custodiar la visita de León XIV

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, brindó más detalles de lo que será un evento histórico para el país: “El SAME está tomando toda la coordinación central del operativo de salud, más allá del médico que acompaña al Papa. El Vaticano definió que el SAME acompañe al Santo Padre todo tiempo durante el viaje a Argentina. En el avión que va a buscar al Papa a Uruguay ya va personal del SAME”.

Un desafío logístico crucial es la división física de la avenida del Libertador por el paso del Sumo Pontífice. Para superarlo, se diseñó un operativo en “espejo”, con dos zonas operativas autónomas: el sector oeste (Bosques de Palermo) cubierto por ambulancias impares y el sector este (Las Cañitas) por unidades pares, garantizando así atención en ambos márgenes sin necesidad de cruzar.

La Ciudad publicó cómo será el recorrido del papa León XIV

Se establecerán dos grandes nodos sanitarios de alta complejidad: el Nodo Sarmiento, detrás del escenario principal, contará con un hospital móvil y una Unidad Coronaria.

Por su parte, el Nodo Campo Argentino de Polo albergará un segundo nosocomio móvil, una Unidad de Oxigenación y una Unidad Táctica Inteligente Eléctrica. Cada punto de intersección dispondrá de diez médicos, dos psicólogos y capacidad para 20 camillas.

Para traslados urgentes, un helicóptero del SAME, equipado como unidad de terapia intensiva en vuelo, estará estacionado en el Campo de Polo.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil Leonardo Carreño / AF - AFP

La primera línea de intervención rápida en la multitud estará a cargo de 10 médicos del Escuadrón de Motos. Ante la posible saturación de redes celulares, se instalaron equipos de comunicación por radiofrecuencia en los hospitales móviles. Además, Coordinadores de Terreno asegurarán el flujo eficiente de derivaciones a los hospitales porteños para evitar colapsos.

El trayecto del papamóvil

León XIV utilizará en dos ocasiones el papamóvil en la Ciudad de Buenos Aires. El día lunes 9 de noviembre, tras la visita al Cottolengo Don Orione, la santidad arrancará su recorrido en el papamóvil, que terminará poco antes de las 11:30, cuando realice su segunda actividad del día en el Monumento a los Españoles.

La segunda actividad donde se requerirá del vehículo para el traslado por la vía pública será el martes por la noche, previo a la vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

En total se prevé que serán tres kilómetros lo que recorrerá el papamóvil por la avenida Del Libertador.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA