Hisoparse en la farmacia: Anmat aprobó un nuevo test rápido proveniente de China

¿Tendré o habré tenido coronavirus? Se trata de una incógnita que muchos argentinos tienen luego de más de un año de pandemia y tras el abrupto inicio de la segunda ola con un nuevo pico histórico registrado en las últimas horas de 27.001 contagios. Aquellos que quieren despejar esa duda, se encuentran con un abanico de tests disponibles que tienen distintas funciones y que, a su vez, poseen diferente capacidad para detectar la enfermedad.

Ahora, el nuevo test chino que aprobó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), abre la posibilidad de hisoparse en una farmacia sin necesidad de asistir a una guardia médica, en donde la persona podría exponerse a un contagio y, seguramente, deberá esperar varias horas hasta que le tomen la muestra. Aunque, es necesario aclarar, que es menos sensible que una prueba de PCR y los especialistas indican que no es recomendable para los asintomáticos, ya que podría no detectar la enfermedad y dar un falso negativo. Por el momento, el organismo no pudo confirmar a esta medio si la prueba ya está disponible en las farmacias.

Expertos del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicaron a LA NACION que estos tests pueden generar alguna dificultad para tener cifras precisas sobre la situación epidemiológica, ya que los resultados no serán cargados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA). Motivo por el cual, el Consejo de Farmacias de Córdoba, prohibió la venta de este test en las farmacias cordobesas.

Se trata de un test rápido de antígenos. La muestra debe tomarla un especialista porque se obtiene a través de un hisopado nasofaríngeo. Fue desarrollado por la empresa Immunobio del laboratorio Hangzhou Immuno Biotech.

Mirada experta

“Los tests de antígenos tienen la ventaja de que entre 20 y 30 minutos arroja un resultado y no requiere un laboratorio de tecnología”, comenta Eduardo López, infectólogo y asesor del Gobierno. Sin embargo, posee una menor sensibilidad que el método PCR. “Es utilizado generalmente para el individuo que tiene síntomas”, apunta el especialista. En los laboratorios privados, los tests de antígenos valen entre 5000 y 6000 pesos, mientras que el nuevo test chino se entre 2200 y 2500 pesos.

De acuerdo con Santiago Rossi, director médico del Centro Rossi, la sensibilidad de los tests de antígenos varía según la prevalencia de la población estudiada. “No es recomendable su uso en pacientes asintomáticos dado que la sensibilidad puede ser muy baja. Es un diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos”, indica el especialista.

¿Y si ya tuve el virus?

Para aquellos que quieren saber si en algún momento cursaron la enfermedad, también hay tests rápidos que se venden en farmacias, aunque en este caso son poco sensibles. Existen los tests serológicos, que permiten detectar los anticuerpos generados por el organismo frente al virus. Es decir, determinan si la persona estuvo infectada, pero no sirven para saber si el paciente está cursando la enfermedad al momento de la prueba.

Mediante una muestra de sangre extraída de la yema del dedo otorgan una respuesta en 15 minutos. Esta prueba solo muestra si el paciente tiene o no anticuerpos, pero no entrega más información que esa, es decir, no es posible cuantificar ese resultado. Son parecidos a un test de embarazo y resultan poco sensibles. Tienen un valor de $2000 en las farmacias.