Historia del Mate (Ilex paraguariensis): La Infusión llega a Siria

Pau Navajas: "En Siria siguen siendo consumidores de mate muy exigentes" 02:58

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 17:47

Transcripción de la Entrevista a Pau Navajas (*):

En Siria se toma mucho mate de una forma levemente distinta a la nuestra , lo hacen en recipientes más pequeños, con una bombilla más chica, no la comparten porque por una restricción dogmática de su religión no pueden, pero sin embargo toman mate juntos.

Curiosamente, a pesar de que no se comparte el mate, se comparte el agua en ronda, se pasan el termo unos a otros, y cuando van de visita a tomar mate, cada uno se lleva su bombilla, te dan un vaso con yerba, y después compartís la pava . Eso sucedió de forma espontánea, y también es curioso, porque no es que hubo un empresario detrás de la idea de abrir los mercados de la yerba y llegó a Siria, sino que cuando Argentina era el granero del mundo, pero todavía no existían las cosechadoras, entonces había muchos inmigrantes golondrina que venían para la cosecha y después se volvían. Todos los años venían al país millón de personas, muchísima gente que venía solamente a hacer ese trabajo y después se volvía a sus lugares de origen. Casi todos mediterráneos: italianos, españoles, sirios, libaneses, del entorno.

Un buen día, un señor que está consignado en una nota del diario LA NACION del 1960 y pico firmada por Ignacio Ezcurra , descubre que los sirios toman mate, da a conocer a la Argentina el hecho de que en Siria había un consumo muy general de yerba. Cuenta cómo fue: un comerciante sirio que tenían una deuda con él, y antes de volverse a Siria se quiso cobrar la deuda con un almacenero, y él le dijo: "Mirá, no tengo plata, llevate cosas", y le pagó con alimentos. El hombre agarró los alimentos que tenía el almacenero que no se le fueran a pudrir en el viaje, entre los cuales agarró un poco de yerba. Cuando llegó a Siria, la yerba le voló de las manos , lo primero que pudo vender de la de las cosas que se llevó fue eso. Se le prendió la lamparita y dijo "Esto es un negocio", y ahí empezó a atender los cables como para él importar yerba. No fue como se dice en marketing por "pushing de la oferta" sino que fue por tracción de la demanda, los sirios dijeron, "mandame yerba que yo la vendo acá muy bien". Se hizo un mercado bastante sostenido, de hecho todavía en Siria siguen siendo consumidores de mate muy exigentes .

(*) Pau Navajas autor de "Caá Porã. El Espíritu de la yerba mate. Una historia del Plata" (Corrientes: Establecimiento Las Marías, 2013)