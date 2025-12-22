Un especialista advirtió por qué crecen los casos de autismo y no sirve aplicar medidas de un día para el otro

Paulo Morales, presidente de la ONG TEActiva, celebró en LN+ las iniciativas de concientización recientes, pero advirtió que los cambios no pueden imponerse de manera abrupta. “El autismo nos enseña día a día que las cosas vayan pasito a pasito”, afirmó, y remarcó que las decisiones “de un día para el otro” suelen generar resistencia y frustración.

Morales reconoció que algunas medidas generan alivio inmediato, pero llamó a no perder de vista el contexto general. “La medida se recibe con alegría, pero también con un llamado de atención”, explicó.

Sostuvo, en la misma línea, que el crecimiento de los casos volvió urgente el debate: “La problemática del autismo está creciendo tanto que algo había que hacer”, dijo. Sin embargo, insistió en que el abordaje debe ser gradual, consensuado y sostenido en el tiempo.

Paulo Morales, presidente de Tea Activa

No es solo un día: el impacto cotidiano

Uno de los puntos centrales que remarcó el especialista fue el impacto de la hipersensibilidad sonora. “No es solamente dos o tres días que hay que aguantarse”, señaló, respecto a las fechas festivas de diciembre.

Precisó que para una persona neurodivergente los estímulos abrumadores forman parte de la vida diaria. “Cuando tenés sonidos fuertes, no tenés dónde ir”, advirtió, y agregó que estas situaciones pueden generar retrocesos importantes.

En ese sentido, indicó que reducir ciertos estímulos “vale la pena”, pero alertó que el problema va más allá de fechas puntuales. “Con que vayamos a pirotecnia de ruido cero está bien, pero ¿qué pasa con la contaminación sonora de las ciudades, el tránsito o la música de los bares?”, planteó.

Morales indicó que el crecimiento de los casos volvió urgente el debate en la sociedad Shutterstock

Por qué crecen los diagnósticos

Morales subrayó que el aumento de los casos no puede explicarse desde una sola variable. “El autismo no puede estar englobado solo en un tema médico, atraviesa a toda la sociedad”, afirmó. Si bien mencionó una posible propensión genética, apuntó a múltiples factores que influyen en los primeros meses de vida: ambientales, alimenticios, tecnológicos, médicos y situacionales.

Ante la falta de estadísticas locales, explicó que en la Argentina se utilizan datos internacionales. “No tenemos estadísticas oficiales, que reclamamos hace años, para saber dónde estamos parados”, apuntó.

En ese marco, citó la evolución de los registros en Estados Unidos, donde el diagnóstico pasó de un niño cada 150 hace 20 años a uno cada 31 este año, con proyecciones aún mayores, y el caso de Brasil, que informó un niño cada 38, según datos del censo 2022.

Medidas bienintencionadas

El referente de TEActiva valoró cada avance: “Todo lo que se hace con buena voluntad es positivo. Estamos aprendiendo”. Como padre, explicó que la experiencia cotidiana con su hijo le muestra que cada familia conoce su propio ritmo y que imponer estándares genera angustia. “No hay que forzar procesos ni juzgar”, insistió.

Entre las recomendaciones, pidió a madres y padres informarse y leer sobre autismo para evitar pérdidas de tiempo por desconocimiento. “Lo más importante es respetar el ritmo de aprendizaje y acompañar”, concluyó.