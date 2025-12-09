El DT de la selección de Palestina encuentra la inspiración desde la tienda de su madre en Gaza

DOHA (AFP).- El entrenador de la selección de fútbol de Palestina, Ehab Abou Jazar, carga con las esperanzas de un pueblo devastado por la guerra. Pero es su madre, desde una tienda en Gaza, quien le sirve de inspiración y motivación.

La devastadora guerra que siguió al ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 puso fin a los partidos de fútbol de la liga palestina. Pero la madre del entrenador se niega a dejar que el conflicto borre los sueños deportivos de su hijo en la disputa de la Copa Árabe que se disputa en Doha.

La selección de Palestina venció a la de Qatar por 1 a 0; un triunfo histórico para avanzar en la Copa Árabe Palestine Football Association

Cuando las comunicaciones lo permiten, le da consejos y ánimos por teléfono desde su tienda en Gaza, donde vive desde que la casa familiar fue destruida. “No me habla de nada más que del equipo y del campeonato“, le cuenta a la AFP el entrenador de 45 años, que vive en Doha. “Me pregunta sobre los jugadores, quién será titular, quién estará ausente, me interroga sobre la estrategia y el ánimo del equipo”, agrega con detalle el DT.

Huda Mahmoud Abou Jazar, la madre del conductor de la selección, de 62 años, vive ahora en el campamento de desplazados de Al-Mawasi, en el sur de la Franja, junto a su otro hijo, su nuera y sus nietos. “No puedo describir la inmensa felicidad que siento por mi hijo y su extraordinario equipo”, declara Huda a la AFP.

Cuando puede, Huda Abu Jazar, la madre del entrenador de Palestina, conversa con su hijo desde una tienda en Gaza (Photo by BASHAR TALEB / AFP) BASHAR TALEB - AFP

Orgullosa, cuenta que todo el campamento estalló de alegría cuando el equipo palestino venció a Qatar por 1-0, en un partido de la Copa Árabe la semana pasada. “Se podían escuchar vítores por todas partes. Trajeron una alegría que habíamos olvidado en Gaza”, rememora. “Es un gran honor para nosotros”.

Ehab Abou Jazar, lateral izquierdo en su etapa como jugador, antes de asumir como conductor de la selección palestina, espera transmitirles a sus futbolistas el optimismo de su madre. “Siempre decimos que somos una pequeña familia palestina” que representa a toda la población, explica. “Por supuesto que eso nos pone presión, pero es una presión positiva”, continúa.

Una conversación en videollamada entre Huda Abu Jazar y su hijo, el DT de Palestina BASHAR TALEB� - AFP�

El equipo nacional palestino ocupa el puesto 96° en el ranking de la FIFA y sus esperanzas de participar en su primera Copa del Mundo en junio se desvanecieron hace unos meses, tras un empate contra Omán en Jordania.

Sin embargo, los jugadores, la mayoría de los cuales nunca han pisado Gaza, hicieron historia al conseguir el pase a los cuartos de la Copa Árabe como primeros de su grupo, tras vencer a Qatar, para luego empatar con Túnez (2-2) y Siria (0-0). Ya en la etapa de los ocho mejores, se enfrentarán el jueves contra Arabia Saudita, uno de los clasificados a la próxima Copa del Mundo 2026.

Una actuación histórica

Este rendimiento muestra al mundo que los palestinos pueden “destacarse en todos los ámbitos” si se encuentran en buenas condiciones, subraya Abou Jazar, que terminó su carrera como jugador en 2017, antes de convertirse en seleccionador del equipo nacional el año pasado.

Ehab Abu Jazar, durante uno de los entrenamientos de la selección de Palestina (Photo by Mahmud HAMS / AFP) MAHMUD HAMS - AFP

Con sus jugadores ha seguido el conflicto de Gaza desde Doha, con la angustia lógica por la situación de sus seres queridos. “Fue una presión mental, especialmente en el inicio de la guerra”, dice en un momento de mayor tranquilidad por la frágil tregua que está en vigencia entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre pasado.

“No entendíamos lo que estaba ocurriendo. Pero tenemos la resiliencia en los genes”, asegura el entrenador. “Si renunciamos, desapareceremos como pueblo”, subraya.

Antes del partido del domingo pasado ante Siria, la madre de Abou Jazar pudo enviarles un mensaje a su hijo y a su equipo. “Rezo por ellos en todo momento, que Dios guíe sus jugadas, y si Dios quiere, la victoria será suya hoy”, le dijo antes del duelo.

Cuando su equipo juega, Ehab Abou Jazar siente que aporta un poco de alivio a la población de Gaza, agotada por dos años de guerra. “Es lo que nos mantiene de pie y nos motiva, traer alegría a nuestro pueblo”, dice. “Todo esto nos impulsa a luchar en el campo de juego, a dar hasta nuestro último aliento”.