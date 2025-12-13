Duro golpe de Estado Islámico: asesinó a tres norteamericanos en Siria

DAMASCO.– A más de un año de la salida del dictador Bashar Al-Assad y de la asunción del antiguo líder jihadista Ahmed Al-Sharaa, en Siria no cesan los ataques de Estado Islámico (EI). Este sábado, dos soldados y un civil estadounidenses murieron en una “emboscada de un francotirador” del grupo extremista, anunció en un comunicado el mando militar estadounidense para Medio Oriente, el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).

Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos en este ataque, indicó el Centcom, y agregó que el tirador fue abatido.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, precisó en X que el civil fallecido era un intérprete estadounidense.

El presidente Donald Trump expresó su repudio al ataque y advirtió en su cuente de X que “habrá una seria represalia”. Asimismo destacó que el presidente sirio, con quien se reunió en noviembre pasado en Washington, estaba “extremadamente enojado y perturbado por este ataque.”

“We mourn the loss of three Great American Patriots in Syria, two soldiers, and one Civilian Interpreter. Likewise, we pray for the three injured soldiers who, it has just been confirmed, are doing well. This was an ISIS attack against the U.S., and Syria, in a very dangerous… pic.twitter.com/uK3t5dlMfL — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2025

Según la agencia oficial siria Sana, los disparos se dirigieron contra la delegación durante una visita a la región desértica de Palmira, en Siria.

El contingente estadounidense se encontraba en Palmira, confirmó Parnell, para una “misión de apoyo a las operaciones en curso contra EI de contraterrorismo en la región”, para lo cual hay desplegados unos 2000 efectivos norteamericanos en la zona.

Vista aérea de la desértica región de Palmir OMAR HAJ KADOUR - AFP

Damasco “condena enérgicamente el ataque terrorista contra una patrulla conjunta sirio-estadounidense de lucha contra el terrorismo cerca de Palmira”, escribió ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, en X. “Transmitimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas, así como al gobierno y al pueblo estadounidenses, y deseamos una pronta recuperación a los heridos”, añadió.

El Ministerio del Interior de Siria afirmó que había advertido a la coalición liderada por Estados Unidos de una posible incursión de combatientes del EI.

“Hubo advertencias previas del comando de seguridad interna a las fuerzas aliadas en la región desértica”, dijo el vocero del ministerio, Anwar al-Baba, en una entrevista en la televisión estatal. Pero “las fuerzas de la coalición internacional no tomaron en cuenta las advertencias sirias sobre una posible infiltración del EI”, agregó.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra EI, al tiempo que Damasco mejora sus relaciones con los países occidentales tras la caída de Al-Assad el año pasado, cuando los insurgentes tomaron su sede del poder en Damasco.

Estados Unidos no tuvo relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Al-Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de esa dinastía. De hecho, el presidente interino Ahmad al-Sharaa realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con el presidente Trump.

Encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa -� - SANA�

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, calificó al autor del ataque de “salvaje” y lanzó una advertencia: “Si ustedes apuntan contra estadounidenses -en cualquier lugar del mundo- pasarán el resto de sus vidas breves y estresantes sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los mataremos sin piedad”.

La identidad de los soldados muertos, así como la de las unidades a las que pertenecían, no se revelará hasta dentro de 24 horas, el tiempo necesario para informar a sus familiares, declaró Sean Parnell.

“Actualmente, el ataque está siendo objeto de una investigación”, añadió.

Es la primera vez que se informa de un hecho de este tipo en Siria desde la llegada al poder, hace un año, de una coalición islamista que se ha acercado a Estados Unidos.

“Varios miembros de las fuerzas estadounidenses resultaron heridos, así como dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias” mientras realizaban “una patrulla conjunta”, había señalado antes la agencia Sana.

Combatientes del grupo Estado Islámico conducen un convoy por Tel Abyad, en el noreste de Siria en mayo de 2015 (Sitio web miliciano vía AP, Archivo) Uncredited - Militant Website

El grupo jihadista Estado Islámico controlaba la región de Palmira antes de ser derrotado en Siria por una coalición internacional en 2019.

A pesar de su derrota, sus combatientes, refugiados en el vasto desierto sirio, siguen llevando a cabo ataques esporádicos. Naciones Unidas afirma que el grupo cuenta actualmente con entre 5000 y 7000 combatientes en Siria e Irak.

Las tropas estadounidenses, que han mantenido presencia en diferentes partes de Siria, incluida la guarnición de Al-Tanf en la provincia central de Homs, para entrenar a otras fuerzas como parte de una amplia campaña contra el EI, han sido blanco del grupo jihadista en el pasado.

Uno de los ataques más letales ocurrió en 2019 en la ciudad norteña de Manbij, cuando una explosión mató a dos militares y dos civiles, todos ellos estadounidenses, así como a otras personas de Siria, cuando realizaban tareas de patrullaje.

Agencias AP y AFP