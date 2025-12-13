Hito histórico. Por primera vez, dos mujeres son elegidas para conducir una universidad pública más que centenaria

SANTA FE.- En una decisión calificada de “histórica”, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con sede en esta capital, tendrá, luego de 106 años de su fundación, dos mujeres al frente de esa casa de estudios.

La profesora Laura Tarabella fue electa rectora y la contadora Liliana Dillon, vicerrectora. Ambas estarán al frente de la UNL en el período 2026-2030. Así lo resolvió la Asamblea Universitaria tras un proceso electoral que incluyó 100 elecciones y la renovación de 236 consejeros directivos, 32 consejeros superiores, 10 decanos/as, 10 vicedecanos/as, además de las nuevas autoridades del rectorado.

“Este compromiso habla de la consolidación de la institucionalidad y del funcionamiento pleno del cogobierno universitario como principio de rector de nuestra universidad”, expresó la flamante rectora electa Laura Tarabella.

Pero no olvidó que “la presencia de dos mujeres en la fórmula rectoral muestra ese camino recorrido, el trabajo realizado por momentos en silencio por muchas mujeres. Tal vez algunos o algunas de ustedes se pregunten si no ha pasado demasiado tiempo para que hoy podamos ver reflejada la presencia de mujeres en lugares de jerarquía trascendental. Lo que quiero subrayar es que estas conquistas se han materializado, se han podido lograr, con el firme convencimiento de seguir construyendo una universidad más inclusiva que reconozca las capacidades respetuosas de la diversidad. Por esa senda continuaremos con el firme compromiso de bregar por más derechos y condiciones de igualdad”, remarcó.

La Universidad Nacional del Litoral fue creada hace 106 años

Tarabella no pasó por alto el difícil contexto que atraviesa la educación universitaria: “Son constantes los ataques a la universidad pública y al sistema científico tecnológico nacional en estos tiempos que es manifiesta la falta de interés de un gobierno nacional por proveer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de las instituciones, como lo es también el desconocimiento de la necesidad de recomposición del salario de los trabajadores de las universidades públicas y de la ciencia en general”.

Y añadió: “Muy probablemente serán áreas complejas que demandarán eficiencia, construcción de fortaleza, mucho diálogo, gestión transparente y responsable de recursos, creatividad y capacidad de innovación para seguir garantizando nuestras funciones sustantivas. Pero somos la UNL con 106 años de historia y trayectoria que nos avalan. Podremos, sabremos, avanzar y prosperar. Construyamos juntos la UNL del futuro”, concluyó.

Liliana Dillon, ahora vicerrectora de esa casa de estudios, es Magister en Docencia Universitaria, diplomada superior en Desarrollo Local y Economía Social, profesora de Disciplina Economía y desde 2022 y hasta esta elección fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL.

Aldo Mammarella, el rector saliente, explicó: “Que no haya habido mujeres antes (al frente del rectorado) no quiere decir que no haya habido mujeres en condiciones. La UNL tuvo y tiene muchísimas mujeres importantes en su historia”.