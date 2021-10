Homenaje a las madres

Siempre quise homenajear a las madres de alguna manera, y cuando encontraba los momentos para llevar a cabo la tarea surgían los interrogantes que nunca pude contestar.

¬ŅDe qu√© manera plasmar mi deseo? ¬ŅA trav√©s de un buen dibujo? Me gusta mucho la ilustraci√≥n, pero no encuentro la mejor figura. ¬ŅEscribiendo? Nunca lo hago y me da verg√ľenza documentar mi ignorancia en este terreno.

El resultado es a√ļn m√°s vergonzante porque termino haciendo nada. ¬°Vamos entonces! Que bueno y hermoso es que este mundo est√© lleno de madres, madres de vientre, de coraz√≥n o de la vida, marc√°ndonos el camino correcto que es el sendero del amor.

Querida mamá, siempre estuviste conmigo y sé que me esperas allá desde donde me observas todos los días.

Esposa y compa√Īera m√≠a, mam√° y abuela, fuiste mi sost√©n, aunque muchas veces te la hice dif√≠cil.

Me siento feliz de poder caminar juntos esta etapa hermosa de nuestras vidas.

Hijas, mis hijas madres, que me regalaron un ramillete colorido y revoltoso de nietos. Con ellos reciclamos nuestra historia y volvemos a tener sue√Īos.