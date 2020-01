El cuerpo de Ian Barr, el joven desaparecido ayer por la tarde en una plata de Australia, todavía no fue encontrado por las autoridades policiales de la zona Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Ian Barr, el joven de 20 años de Lomas de Zamora que desapareció en una playa australiana el lunes por la tarde, era hijo único y realizaba una experiencia de Work and Travel en Australia desde noviembre del año pasado.

Felix, compañero del colegio de Ian, contó a LA NACION que todos los conocidos están a la espera de más noticias sobre el joven. Al igual que las autoridades locales, solo saben que se metió al agua con un conocido inglés con el que solía visitar aquella playa.

"Sabemos que se metieron y por la fuerte correntada Ian empezó a ahogarse. El amigo inglés intentó rescatarlo, pero quedó shockeado", contó Felix.

"No sabemos mucho todavía, pero no lo podemos creer. Encima faltaba nada para que venga. En tres o cuatro semanas ya volvía", explicó Felix, quien conoce a Ian desde hace años. Incluso Ian le había pedido consejos y recomendaciones ya que un año atrás Felix había hecho una experiencia de Work and Travel, pero en Nueva Zelanda.

El cuerpo de Ian Barr todavía no fue encontrado por las autoridades policiales de la zona australiana donde se lo vio por última vez Fuente: Archivo - Crédito: Intagram de Ian Barr

Ian, que se describía en redes sociales como "bachatero", "cabrón", futuro médico y "rompecadenas", trabajaba como recolector de arándanos para productores locales en Queensland.

Tras su primer mes en Oceanía, hizo pública lo que fue su experiencia en ese tiempo, viajando solo en un país "completamente distinto", con sus "cosas buenas y cosas malas".

"Me dejó helado la noticia. No lo puedo creer", dijo Cristian Manfredi, de 25 años, licenciado en Administración de empresas, quien iba al gimnasio con Ian hasta su viaje a Australia.

Si bien Cristian aclaró que no llegaron a ser amigos, contó que se conocieron en la sede de Adrogué de una cadena de gimnasios -a la que Ian asistía- y siempre hablaban en el lugar. Fue justamente allí, esta tarde, cuando uno de los profesores le contó de la noticia.

Según pudo saber LA NACION por fuentes cercanas a Ian, el joven se metió al mar y por una fuerte corriente no pudo salir. Se están por cumplir 48 horas de la desaparición y las autoridades australianas todavía siguen buscando el cuerpo.

Antes de viajar a Australia, Ian compartió una publicación en Instagram donde contó qué fue lo que lo motivó a realizar el viaje y agradeció a personas que lo acompañaron a lo largo de su vida.

"Algún día vas a morir" fue la frase que lo motivó a cambiar, a seguir los sueños a pesar del miedo a empezar a confiar más en sí mismo, escribió Ian.

Y siguió: "En este viaje no sentía miedo hasta que pisé el aeropuerto, fue ahí en donde respiré profundo y me dije: 'Este es el camino'. Porque esa es mi manera de se: donde va mi miedo, voy yo".