Identificaron cuatro de casos de sarampión en una familia de turistas que viajó por el país en micros de larga distancia

Las autoridades sanitarias nacionales emitieron una alerta para reforzar la vigilancia en el sistema de salud luego de que Uruguay confirmara cuatro casos de sarampión en una familia que viajó la semana pasada desde Bolivia a ese país y lo hizo por tierra, en transporte de larga distancia, por la Argentina.

A través de la comunicación difundida ayer, el Ministerio de Salud de la Nación solicitó al personal de salud en todo el país “a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática [por los síntomas -incluida la erupción cutánea- del sarampión que son motivo de consulta], verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”.

El virus se transmite como los virus respiratorios, al hablar, toser o estornudar, y puede permanecer durante dos horas en el ambiente donde estuvo la persona infectada. De ahí que la alerta incluya un detalle del itinerario que siguió la familia infectada. Son tres adultos de 46, 39 y 21 años con un menor de 11 que habían viajado a dos localidades de Bolivia -San Pedro y San Julián- para un evento social.

El regreso a su país lo hicieron vía la Argentina entre el 14 y 16 de este mes. Ingresaron por el cruce fronterizo de Yacuiba, que une Tarija (Bolivia) con Salvador Mazza, en Salta (Argentina) y pasaron hacia Uruguay por el cruce que une las ciudades de Colón, en Entre Ríos, con Paysandú (Uruguay) hasta una comunidad cerrada de San Javier, Departamento de Río Negro, ya en el país vecino.

Localmente, tras la comunicación oficial de las autoridades sanitarias uruguayas, se determinó el itinerario que siguió el grupo familiar. “Los casos se desplazaron en dos móviles diferentes hasta la ciudad de Buenos Aires y, luego, continuaron todos juntos su recorrido en ómnibus hasta la ciudad de Colón, Entre Ríos”, informó la cartera que dirige Mario Lugones.

El grupo tomó un ómnibus de la empresa Autobuses Quirquincho S.R.L. que partió el jueves 13 de este mes de Santa Cruz de las Sierras, Bolivia, y llegó el día sábado 15, a las 13, a la terminal de Retiro, en la Capital. Hubo tres paradas en el camino: Parador Mosconi, en Salta, para almorzar el día 14; Parador Rosario de la Frontera, en Santiago del Estero, para cenar ese mismo día, y Parador San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el sábado 15 durante la mañana.

Una vez en la Capital Federal, la familia bajó en la estación de ómnibus del barrio de Liniers el sábado 15, a las 12.30, y utilizó otro micro, de la empresa Balut Hermanos S.R.L. hacia Retiro.

Esa segunda unidad había partido el viernes 14 de este mes, a las 11.45, de la terminal de ómnibus de Salvador Mazza, Salta, y llegó a la terminal porteña a las 19.43 del sábado 15, con dos paradas en el camino: Parador en Pintos (Santiago del Estero) el 15 por la mañana y Parador en Totoras (Santa Fe) para almorzar.

El pasajero fue subiendo y descendiendo de ese ómnibus en Jujuy (terminales Salvador Mazza, Tartagal, Orán, Yuto, Caimancito Pueblo, Calilegua Pueblo, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Chalican Pueblo, San Pedro de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico), Salta (General Güemes y Metán), Tucumán (San Miguel de Tucumán), Santiago del Estero (Termas de Río Hondo, Santiago del Estero y Parador Pinto), Santa Fe (terminales de Rafaela y Rosario), Buenos Aires (San Pedro, Campana, Escobar y Pacheco) y Capital Federal (terminales de Liniers, Dellepiane y Retiro).

El grupo emprendió el regreso a Uruguay en una unidad de la empresa San José S. R. L que partió de Retiro el 15 de este mes, a las 21.40. El destino era Federación, en Entre Ríos, adonde llegó el domingo 16. En el camino, subieron y bajaron pasajeros en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

“Toda persona que haya estado en cualquiera de estos recorridos, independientemente del asiento donde estuvo sentado o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros tiene que estar alerta a la aparición de síntomas (fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos) y concurrir con barbijo a un establecimiento de salud aclarando ser un contacto de caso confirmado de sarampión”, pidieron las autoridades de Salud en la alerta difundida.

A la vez, aconsejaron que otros viajeros o lugareños que hayan podido tener contacto con la familia infectada controlen si tienen la vacunación contra el sarampión al día. De lo contrario, se recomienda acercarse al centro de salud más cercano para recibir las dosis que correspondan. Ninguno de los viajeros que enfermaron estaba vacunado.

