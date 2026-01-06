Imágenes impactantes: el fuego en Chubut avanza incluso con viento en contra y hay alerta también en Bariloche y El Bolsón

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Un incendio forestal que se inició ayer en Puerto Patriada, sobre el lago Epuyén, avanza completamente descontrolado hacia zonas pobladas en cercanías de las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, en Chubut. Hay más de 700 evacuados y algunos debieron pasar la noche en la Escuela 223, donde se estableció un centro para recibir a las personas que abandonaron sus hogares. Al menos diez casas fueron devoradas por el fuego, así como varios autos.

La emergencia ígnea que atraviesan las provincias del norte de la Patagonia también puso en alerta a esta ciudad rionegrina y a El Bolsón.

El incendio forestal se inició ayer a la tarde en un sector conocido como Primera Cantera, cerca de Puerto Patriada. El comportamiento del fuego resultó extremo desde el comienzo debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas, cercanas de los 30ºC, condiciones que se mantuvieron hoy.

El feroz avance del fuego por el cerro Pirque

“Al momento, todavía no se determinó la superficie afectada. La vegetación comprometida corresponde a matorral, bosque implantado y bosque nativo. En el operativo participan cerca de 130 combatientes en línea y 6 medios aéreos”, indicaron desde la Secretaría de Bosques de Chubut. Sumaron que continúan las tareas de protección de viviendas.

Los medios aéreos que participan del combate del incendio son un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos anfibios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), así como un avión anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.

Dos flancos de avance

Iniciado en Puerto Patriada (según los expertos, uno de los lugares con mayor frecuencia de incendios en Patagonia Norte), el incendio presenta dos flancos de avance, uno hacia el sur y sudeste por el cerro Pirque, y otro hacia el oeste por el cerro Derrumbe hacia lo que se conoce como El Desemboque, en el lago Puelo.

El comportamiento del fuego resultó extremo desde el comienzo Gentileza

La principal amenaza a zonas urbanas se mantiene en la ladera norte del cerro Pirque, ubicado en la margen norte del lago Epuyén. Ese cerro, además, se destaca por la conservación de bosques patagónicos en estado casi prístino.

Además de cientos de turistas que abandonaron ayer la zona de Lago Puelo y El Hoyo, cientos de pobladores continúan hoy autoevacuándose, incluso en Epuyén, donde la presencia de humo es extrema. Como puede verse en imágenes satelitales, el ingreso de vientos del oeste provocó que las columnas de humo afecten también destinos como Bariloche y San Martín de los Andes.

La emergencia ígnea que atraviesan las provincias del norte de la Patagonia también puso en alerta a esta ciudad rionegrina y a El Bolsón. En Bariloche, se detectó ayer un foco en la cantera Eva Perón, muy cerca del centro de la localidad: en el incendio de interfase intervinieron Bomberos Voluntarios, Protección Civil y el Servicio de Protección y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), con cinco móviles y catorce combatientes, así como apoyo aéreo de un helicóptero y un avión hidrante para reforzar las tareas. Ese incendio se encuentra ahora en fase de liquidación, sin riesgos de propagación.

El incendio forestal se inició ayer a la tarde en un sector conocido como Primera Cantera y se expandió sin freno Gentileza

A la vez, combatientes del Splif El Bolsón se sumaron a las tareas en Puerto Patriada y trabajaron en un incendio de interfase en Loma del Medio. Ese foco logró ser hoy controlado, mientras se mantienen los trabajos de extinción sobre el perímetro afectado.

Comportamientos inusuales

“La principal preocupación de hoy está puesta en el incendio que se desarrolla en Puerto Patriada, provincia de Chubut, donde el fuego presenta comportamientos inusuales, incluso avanzando con viento en contra y durante la noche. Por este motivo, desde primera hora se están desplegando móviles y brigadistas como refuerzo desde Río Negro, con la salida de cinco combatientes de El Bolsón y diez de Bariloche”, indicaron desde la gobernación rionegrina.

Añadieron que el índice de peligrosidad es muy alto en Bariloche y extremo en El Bolsón, General Conesa y Guardia Mitre: “Desde los equipos técnicos se advierte que, por las condiciones meteorológicas previstas, durante la tarde –especialmente cerca de las 16– podrían darse momentos críticos en la región andina, por lo que se mantiene el estado de alerta y los recorridos preventivos”.

Asimismo, desde el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, informaron que “dado el comportamiento registrado hoy en el incendio Puerto Café, que se viene combatiendo desde el pasado 9 de diciembre en el área del lago Menéndez, se dispuso el cierre temporal para el tránsito de todo tipo de vehículos en el tramo de la ruta 71 entre Bahía Solís y Punta Mattos” de ese área protegida.

Ese tramo de ruta se encuentra intransitable debido a la visibilidad reducida por humo y a la movilización constante de vehículos de emergencia destinados a las tareas de combate que se realizan en distintos puntos de ese parque nacional. Desde el mediodía, se evacuaron senderistas y acampantes de la zona de proyección de avance del fuego en Río Arrayanes y Lago Verde por razones de seguridad.