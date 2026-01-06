Un incendio forestal de gran magnitud destruyó diez viviendas en Chubut

Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en vilo a la provincia de Chubut, sobre todo en los alrededores de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo. El foco ígneo que comenzó a desarrollarse en la tarde de este lunes en esa zona ya arrasó con al menos 10 viviendas particulares y continúa activo.

En declaraciones a medios chubutenses, el intendente local, César Salamín, dijo: “A pesar de la magnitud de lo que es el incendio, gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil Municipal, bomberos y todo el personal se pudo evacuar ordenadamente y sin que tengamos que sufrir ningún herido, ni daños de vehículos”.

La evacuación alcanzó a unos 700 vehículos que se encontraban en la zona de Puerto Patriada, en su mayoría propiedad de turistas. En cuanto a las pérdidas materiales, el funcionario confirmó que el fuego afectó viviendas, según consignó el medio local El Chubut. De acuerdo al último informe técnico, el fuego también afectó vegetación variada, entre ellas bosque nativo, bosque implantado, matorrales y arbustos.

“A pesar de que quemó muchísimas hectáreas en pocas horas, las casas afectadas no fueron tantas. Las que tenemos contabilizadas hasta esta hora son aproximadamente diez”, precisó. Dijo que algunos de esos inmuebles “eran prácticamente imposibles de defender por el bosque que las rodeaba y por la sequía”.

“La temperatura se mantuvo prácticamente toda la noche y el viento no aflojaba. Eso no nos permitió descansar ni contener todos los frentes, porque eran muchos y siguen siendo”, agregó Salamín en la mañana de este martes en declaraciones a la prensa. En el sector de Rincón de Lobos se realizó una evacuación preventiva y unas 30 personas fueron alojadas en una escuela local.

Tras ello el intendente indicó que solicitó asistencia al Ministro del Interior de Nación, Diego Santilli: “Estamos pidiendo más recursos hidrantes, más aviones y más helicópteros, así que van a poner todo el recurso disponible a disposición hoy”.

Uno de los principales desafíos del operativo de emergencia es la geografía del lugar, explicó el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva: “Puerto Patriada tiene un solo ingreso. Eso complica mucho, sobre todo cuando a través de la Policía se estaba sacando a la gente que permanecía en el lugar, tanto vecinos como la gran cantidad de personas que había a orillas del lago. Además, hay muchas viviendas dentro de la zona, con mucha vegetación alrededor”.

Puerto Patriada es un paraje y balneario ubicado en la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén. El área protegida provincial se ubica en la margen norte del lago, a 14 kilómetros de la localidad de El Hoyo. ​​

Este lunes, la Secretaría de Bosques de Chubut, que conduce Abel Nievas, informó que se había contenido un foco ígneo en la zona de Lago Villa Rivadavia, cerca de la localidad de Cholila. Este incendio forestal se había iniciado el domingo.