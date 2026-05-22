Incendio y explosión en una subestación de Edesur: hubo 100.000 usuarios sin luz

Esta madrugada, a las 5, se produjo un incendio seguido de una explosión en una subestación de la empresa de energía Edesur en Caballito. Por el incidente llegó a haber 100.000 usuarios sin luz. Los barrios afectados por la falta de suministro en la Ciudad son Almagro, La Paternal, Villa Crespo, Caballito, Villa General Mitre y Barrio la Unión.

Varias dotaciones de bomberos y personal de la empresa trabajan en el lugar para restablecer el servicio. Apenas pasadas las 6 de la mañana, 73.000 usuarios seguían luz. Más de media hora después, alrededor de las 7, ese número había bajado a 40.000. Y minutos más tarde, esa cifra ya era de 24.000.

Incendio y explosión en una subestación de Edesur: hubo 100 mil usuarios sin luz

En tanto, en el conurbano bonaerense, las localidades afectadas por el corte son Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes. La empresa Edesur abastece de energía tanto la zona sur de la Ciudad como la zona ser del conurbano.

Poco después de las 7.30, la empresa de electricidad emitió un comunicado. “Edesur informa que esta mañana se registró un incidente en un transformador de la Subestación Centenario y que por razones de seguridad se cortó el suministro eléctrico en la zona”, indicó la compañía en un texto en las redes sociales.

Además, marcó que “tras maniobras realizadas”, se recuperó el servicio “para más del 70% de los clientes inicialmente afectados”.

“El suministro al resto de los usuarios se restablecerá en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, cerró.

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Edesur informa que esta mañana se registró un incidente en un transformador de la Subestación Centenario y que por razones de seguridad se cortó el suministro eléctrico en la zona. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) May 22, 2026

En LN+ mostraron cómo están las calles en estos momentos en los alrededores de la subestación accidentada, donde las veredas están completamente a oscuras y sin mucha gente.

“Hubo un incendio en la subestación. Vine en colectivo desde Saavedra y ya bajando en Chacarita no había luz. En algunos lugares empezó a volver. Edesur debe estar sin plata”, dijo un canillita que trabaja en Caballito y tiene su puesto en Machado y Río de Janeiro.

Según supo LA NACION, no hubo atenciones del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) relacionadas al incendio ni al corte de luz.

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