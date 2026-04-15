Mapa de los cortes de luz en Buenos Aires: cómo saber si en mi barrio hay electricidad tras las fuertes tormentas y lluvias

Tras las fuertes tormentas que se registraron en la madrugada del miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se encontraron varias calles inundadas en distintos puntos del conurbano y CABA. En ese sentido, se espera que haya cortes de luz como resultado de las condiciones meteorológicas de la jornada, que anticipan lluvias continuas en todo el día.

Hay alerta amarilla por lluvias fuertes en el AMBA SMN

Tanto Edenor como Edesur informaron a sus usuarios a través de sus redes sociales sobre el alerta amarilla por lluvias fuertes que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ambas empresas recomendaron evitar salir de la casa si no es necesario y alejarse de los árboles, postes o cables caídos. En caso de tener inconvenientes con la red eléctrica o alguna inundación, mantener la distancia y desenchufar los aparatos electrónicos.

En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo saber si en su barrio hay electricidad hoy. Esta información es importante para tomar medidas al respecto y hacer el reclamo por falta de suministro.

Mapa de cortes de luz en Buenos Aires hoy, miércoles 15 de abril

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es un organismo descentralizado que supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las compañías distribuidoras. En su sitio oficial, provee el estado del servicio eléctrico en el AMBA. En el caso de la zona de concesión de Edenor, a las 10.10 se registraron en total 2724 usuarios sin suministro. Estos se encuentran principalmente en el conurbano bonaerense en La Matanza, Malvinas Argentinas, San Fernando, Gral. San Martín, Merlo, Moreno y San Isidro. En CABA, las zonas afectadas son Belgrano, Colegiales, Palermo, Recoleta y Villa Urquiza.

En el caso de Edesur, hay 5036 usuarios sin suministro de electricidad alrededor de las 10.10, de acuerdo al censo del Enre. En el conurbano bonaerense, se encuentran en Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. En tanto, los barrios porteños afectados son Balvanera, Barracas, Boedo, Monserrat, Parque Patricios, Retiro, Almagro, Recoleta y San Telmo.

Cómo saber si en mi barrio hay electricidad

Para saber si hay suministro eléctrico en una localidad o barrio en el AMBA, esta información se puede verificar de forma online. Existen dos formas sencillas para conocer si hay electricidad.

1 ENRE

Es posible conocer el estado de la red eléctrica en AMBA a través del ENRE. A través del sitio oficial de este organismo se puede conocer cómo funciona el servicio en las áreas de concesión de las distribuidoras Edesur y Edenor. Además, detalla la cantidad de usuarios con y sin suministro, los detalles de cortes preventivos, los cortes programados por mantenimiento y obras, las interrupciones en el servicio de media tensión y las interrupciones en el servicio de baja tensión.

Al ingresar al sitio web, se debe seleccionar entre las distribuidoras Edesur y Edenor para conocer las zonas en que no hay luz. Para ello, se recomienda ver la factura de la electricidad para identificar cuál de las dos es la prestadora del servicio. Allí se podrá ver el listado de cada una de las localidades que tienen o no luz y la cantidad de usuarios afectados.

Además, se puede visualizar un mapa interactivo que indica dónde están los cortes de luz en el AMBA. A su vez, el ENRE provee un gráfico de evolución de cortes según la demanda que tiene cada empresa y la energía que ellas suministran.

Por otro lado, también permite hacer el reclamo por falta de energía. Este canal permite tramitar una bonificación por cortes reiterados o prolongados, en caso de que se haya sufrido una interrupción del suministro por 15 horas o cuatro veces en el mes.

Guía para reclamar por cortes prolongados o reiterados

2 Acá no hay luz

Si está colapsada la página del ENRE por la cantidad de gente que intenta acceder a ella, otra alternativa para verificar el estado del servicio es el portal Acá no hay luz. A través de un mapa interactivo, permite ver de una forma rápida y accesible para todos los lugares donde se cortó la luz. En este caso, son los mismos usuarios quienes se encargan de informar del estado de la electricidad en sus barrios, ya que al ingresar cada persona puede completar un breve formulario para indicar si hay o no energía.

Cómo hacer el reclamo oficial por corte de luz a Edesur

Todos los canales por los cuales se puede reclamar la falata de suministro a Edesur Alejandro Santa Cruz

Los clientes de Edesur pueden hacer un reclamo oficial ante la compañía a través de los canales que la misma provee. Según remarca la distribuidora, los reclamos pueden realizarse “todos los días las 24 horas” por estos medios:

1 Línea de emergencias

Llamar al 0800-333-3787 para hacer el reclamo.

2 A través de su sitio web

Para ello, es necesario llenar el Formulario de Reclamo por falta de suministro que se encuentra en su página web.

3 Aplicación

Descargar la app Edesur en tu celular y buscar la sección “Reclamos”.

4 WhatsApp

Es posible contactarse con la distribuidora de electricidad por falta de suministro por la aplicación de mensajería instantánea al número +54 9 1161876995.

5 Redes sociales

También se puede hacer el reclamo a través de las cuentas oficiales de Edesur en X y Facebook.

Cómo hacer el reclamo oficial por corte de luz a Edenor

Los canales oficiales de Edenor para hacer un reclamo por falta de suministro Alejandro Wirth

La empresa con concesión en la zona norte y oeste del AMBA provee servicio técnico a través de diferentes canales:

1 Centro de Atención Telefónica

Es posible comunicarse telefónicamente las 24 horas, los 365 días del año al 0800-666-1000.

2 WhatsApp

Se puede solicitar servicio técnico por falta de luz desde la aplicación de mensajería instantánea al +54 9 11 3900-0000.

3 Mensaje de texto

Se puede enviar un SMS al 28456 con la palabra LUZ, seguida de un espacio y el número de cuenta (sin espacios) para hacer el reclamo.