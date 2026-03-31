El Gobierno aprobó los aumentos en las tarifas de la luz a partir de abril

Después de establecer los nuevos valores del gas, el Gobierno aprobó este martes un nuevo aumento en las tarifas de la electricidad que comenzará a regir a partir del 1° de abril. La suba incluye ajustes en el precio mayorista de la energía y una actualización de los costos de distribución.

La medida fue oficializada por dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Alcanza a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

En la Resolución 197/2026, el ENRE dispuso un incremento del 1,98% para el cuarto mes del año respecto a marzo para usuarios de Edesur en cuanto al Costo Propio de Distribución (CPD) y aclaró que el nuevo valor surge de la combinación del aumento mensual previsto en su revisión quincenal y de la actualización por inflación, calculada con los índices IPIM e IPC, que fueron de 0,99% y 2,90% respectivamente en febrero.

Asimismo, el Gobierno aclaró que un año atrás se aprobó un incremento mensual de 0,36% de los valores por categoría y subcategoría del CPD respecto a los vigentes de mayo de 2025 y, por lo tanto, Edesur deberá aplicar la suba todos los meses desde el 1° de junio de 2025 hasta el 1° de noviembre de 2027. “Este ajuste en los componentes del CPD tendrá también en cuenta el efecto precio dado por la fórmula de indexación, con frecuencia mensual”, explicó y aclaró que el objetivo es que el valor que percibe la distribuidora se mantenga en términos reales durante cinco años.

En el caso de Edenor, el ENRE sigue los mismos criterios de aumento y destacó que en abril el CPD subirá un 2,04%, de acuerdo a la actualización del IPIM (0,98%) y el IPC (2,90%) en marzo. Al igual que en Edesur, el objetivo es que el valor de la remuneración que percibe la distribuidora se mantenga durante todo el período tarifario de CINCO (5) años en términos reales.

El ENRE aplicó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que para esta distribuidora equivale a 0,227 $/kWh.

En marzo, por su parte, las distribuidoras de electricidad del AMBA establecieron, de acuerdo con la Secretaría de Energía, que el 63% de los usuarios (dos de cada tres) registrará una baja en su factura, con reducciones que irán de $1000 a $25.000, dependiendo del nivel de consumo y la categoría tarifaria.

Estaba previsto, a su vez, que el 37% restante tenga subas acotadas, de entre $400 y $5500. Se trata de un mes templado y el consumo disminuye, con lo cual el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales —la mitad que en los meses de verano—, en línea con el esquema de segmentación vigente.

Este lunes, el Gobierno había anunciado las subas en las tarifas de gas para abril y fijó variaciones según las categorías y el nivel de consumo. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en $3824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4416 en el conurbano, mientras que en los niveles de mayor consumo (R4) superan los $91.000 en la Capital Federal.

Según la estructura tarifaria definida para abril, el cargo por consumo presenta valores escalonados que arrancan en $272 por metro cúbico en las categorías más bajas y superan los $400 en los segmentos de mayor demanda. Además, el detalle técnico del cuadro indica que el precio del gas en el PIST se ubica en $191,45 por metro cúbico en el área de Metrogas, al que se suman costos de transporte, costo de gas retenido y otros componentes regulatorios que determinan el valor final de la tarifa.