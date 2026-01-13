Incendios en Chubut: alerta por la reactivación de uno de los frentes de fuego en Epuyén

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Más allá de las lluvias que este domingo trajeron cierto alivio, el incendio en El Hoyo y Epuyén, provincia de Chubut, permanece activo y hoy registró mayor actividad en la cabecera sur del lago Epuyén, muy cerca de Puerto Bonito.

La reactivación se produjo en uno de los tres frentes principales que tiene el incendio forestal que comenzó el 5 de enero a la tarde en Puerto Patriada y que lleva consumidas más de 12.000 hectáreas. Es el que viene avanzando por el cerro Epuyén, justo frente al cerro Pirque, que ya está prácticamente todo quemado.

Desde el 5 de enero, el fuego ya arrasó más de 12.000 hectáreas Marcelo Martínez - LA NACION

En los alrededores del centro cultural Antu Quillen, hacia donde avanza ahora el fuego, las brigadas intensifican las fajas. Ese espacio del que participan más de 300 personas, entre artistas, artesanos y productores, fue reconstruido luego de que, en enero de 2018, fuera consumido por las llamas durante otro incendio que se inició por un desperfecto eléctrico.

De acuerdo con el último parte difundido por la Secretaría de Bosques provincial, hoy los trabajos de los brigadistas se concentran en reforzar fajas cortafuegos con herramientas manuales, enfriamientos de puntos calientes, recorridos sobre el perímetro y resguardo de viviendas. Del combate del fuego participan seis medios aéreos que operan a requerimiento del personal en la línea. En tanto, con maquinaria se continúa con la apertura y repaso de fajas cortafuegos.

Del combate del fuego participan seis medios aéreos que operan a requerimiento del personal en la línea Nicolas Palacios - AP

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa) suma por estas horas puestos sanitarios móviles para atención del personal de combate. El brigadista de 42 años que sufrió quemaduras en un 20% del cuerpo y las vías aéreas tuvo una buena evolución y ya se le retiró la asistencia mecánica respiratoria. Tal como dijeron desde el Hospital Zonal de Bariloche, donde permanece internado desde el domingo, se hará un seguimiento con cirugía plástica.

Este domingo, luego de que el incendio volviera a cruzar la ruta 40 a la altura de la estancia Las Mercedes y arrasara con una decena de casas en el loteo El Vallecito, el gobernador chubutense Ignacio Torres indicó que hasta ahora son 24 las viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. “Ocho personas permanecen evacuadas en Epuyén, con acompañamiento permanente”, sumó.

El incendio arrasó con una decena de casas en el loteo El Vallecito (foto); en total, en la zona se perdieron por el fuego 24 viviendas Marcelo Martinez

Si bien desde la gobernación provincial informaron ayer que se restableció el servicio eléctrico en Epuyén, muchos vecinos llevan cinco días sin luz, sin agua y sin buena conectividad. Además de los pobladores que arman viandas cada día para los más de 1000 bomberos y brigadistas –entre oficiales y autoconvocados con experiencia– que luchan contra las llamas, muchos otros se ocupan de registrar a las familias que perdieron sus casas y sus pertenencias. En redes sociales, difunden información sobre las necesidades de cada una, así como cuentas bancarias que centralizan las donaciones.

Al igual del frente que ahora amenaza a la zona de Puerto Bonito, en Epuyén, otros dos se mantienen activos, uno por el cerro Coihue hacia el este en dirección a El Maitén (ese flanco afectó varios terrenos en el valle del río Minas) y otro en el cerro Pirque, que todavía tiene decenas de puntos calientes.

Parque Los Alerces

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces también se mantiene activo, especialmente en la Portada Norte del área protegida. “En un contexto de simultaneidad de frentes, el dispositivo de control del incendio articula los requerimientos espontáneos para el ataque de los rebrotes, como ocurrió a última hora de ayer, cuando se desplegó un operativo de contención en la zona del Arroyo Braese, ante el comportamiento extremo del fuego en un sector con difícil acceso, que acumula gran cantidad de material vegetal combustible y complicó los movimientos de los brigadistas en terreno en combate nocturno”, señalaron desde el parque.

El trabajo de los brigadistas en el Parque Nacional Los Alerces APN

Añadieron que las tareas planificadas para hoy se centrarán en el refuerzo de personal y la reformulación de la planificación a corto plazo, “ante el recambio forzado de combatientes en la coyuntura extraordinaria de combate extendido que se presenta en los sectores con mayor actividad”.

Desde ayer al mediodía se intensificaron los vientos en el sector del cordón Riscoso y el arroyo Colehual: la rotación alternada en sentido oeste-suroeste generó condiciones especiales para reactivar focos entre la costa del Brazo Norte del Lago Menéndez y las laderas del cordón Riscoso. “La sequía extraordinaria en la región suma un componente negativo de carácter estructural a las condiciones generales para mantener el índice de peligrosidad extremo”, subrayaron desde Los Alerces. Ayer se instaló una base de operaciones para helicópteros en la zona de Bahía Rosales, aunque las tareas están ajustadas a las condiciones meteorológicas y la presencia de humo.

En el parque Los Alerces, por el momento, no hubo casas ni estructuras quemadas, al tiempo que tampoco hay evacuados. Durante la noche se realizan guardias, tareas de monitoreo y apoyo en cada una de las poblaciones de la Zona Norte cercanas al incendio. La ruta provincial 71 se encuentra con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León.

En Los Alerces, más de 200 personas participan del combate del fuego, entre personal de línea, técnico y logístico. Se sumaron también miembros del Ejército Argentino, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y equipos de bomberos voluntarios de distintas localidades de la zona y de Palena (Chile).