A casi tres meses del inicio, declaran extinguido uno de los incendios más devastadores de la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi tres meses de haber comenzado, el voraz incendio forestal de Puerto Patriada, en El Hoyo, fue declarado extinguido por la Secretaría de Bosques chubutense. El evento, uno de los más devastadores de la Patagonia, arrasó diversos cerros y valles en cercanías de Epuyén y llegó incluso hasta los alrededores de Cholila.

El incendio denominado Primera Cantera-Puerto Patriada afectó más de 30.000 hectáreas, entre bosque implantado, bosque nativo y matorral. El fuego se inició el 5 de enero, fue controlado para el 19 de febrero y recién ahora se considera extinguido, “en un contexto de sequía y condiciones meteorológicas muy adversas, que generaron un comportamiento extremo y una rápida propagación del fuego, haciendo cada jornada especialmente desafiante para las Brigadas y Bomberos Voluntarios”, indicaron desde la gobernación de Chubut.

Luego de iniciarse, un incendio forestal atraviesa cinco estados: activo, circunscripto, contenido, controlado y extinguido. Contenido implica que se detuvo el avance del fuego en su frente, mientras que controlado significa que las fajas cortafuegos han quedado establecidas definitivamente, ancladas y aseguradas. Cuando el incendio está controlado, se considera que no hay posibilidad de rebrotes.

En el estado extinguido, el área quemada se encuentra fría al tacto y sin presencia de humo. Entre el estado controlado y extinguido se realiza la guardia de cenizas, que puede durar muchas semanas y depende del tipo de combustible vegetal afectado y las dimensiones del área quemada.

El evento, uno de los más devastadores de la Patagonia, arrasó diversos cerros y valles en cercanías de Epuyén Marcelo Martínez - LA NACION

En el caso del incendio de Puerto Patriada, la guardia de ceniza demandó más de 40 días en un área de gran magnitud. En ese sentido, desde la Secretaría de Bosques provincial destacaron que “este cierre marca el final de un proceso largo y complejo, atravesado por semanas de trabajo intenso”. El punto de inflexión en el combate estuvo marcado por las intensas lluvias de mediados de febrero.

A partir de ese momento, las brigadas realizaron recorridas diarias, monitoreo permanente y detección de puntos calientes dentro del área afectada. “Cada foco identificado es intervenido con tareas de enfriamiento y consolidación de líneas para evitar reactivaciones”, señalaron en ese momento las autoridades. El extenso trabajo que comenzó ese día implicó recorrer amplios sectores de difícil acceso, verificar troncos, raíces y áreas de turba que suelen conservar calor. Los brigadistas se desplegaron en cercanías de Epuyén, en el sector de El Coihue, la estancia Las Golondrinas y laguna Las Mercedes.

Ahora, además de celebrar las “excelentes noticias”, los responsables del combate del fuego subrayaron: “Durante todo este tiempo, el trabajo fue sostenido y permanente, en condiciones exigentes que requirieron presencia continua en el terreno. Destacamos el compromiso de nuestro personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, de las brigadas de distintos sistemas de Manejo del Fuego y de Bomberos Voluntarios, que durante las primeras semanas sostuvieron un trabajo intenso, exigente y sin descanso, acorde a la complejidad del escenario, y continuaron luego con tareas sostenidas hasta su extinción”.

El incendio forestal desatado el 5 de enero en Puerto Patriada –que derivó en una investigación penal aún en curso– quemó más de 2000 hectáreas solo en las primeras 48 horas, afectando principalmente el cerro Pirque, un área natural protegida que albergaba una rica biodiversidad. Ese rincón era lo que se había salvado de otro gran incendio ocurrido en 1987.

El fuego acorraló a Cholila, al desplegarse a pocos kilómetros de la plaza principal Gentileza

“Había quedado un relicto muy al este, muy interesante, con unos bosques muy buenos de ciprés, de coihue, con lengas arriba, y con todo el elenco de especies que se pueden ver en buenos bosques de coihue y ciprés. Como es de difícil acceso, el Pirque resguardaba uno de los bosques vírgenes maduros más importantes. Desde el punto de vista de la vegetación, teníamos un hotspot de biodiversidad muy importante, sobre todo en la ladera sureste, más húmeda, con especies valdivianas incluso”, advirtió a principios de enero el doctor en biología Javier Grosfeld, que en 1999 estuvo a cargo de la parte de conservación del Plan Estratégico de Manejo de la Reserva Forestal Lago Epuyén.

Uno de los factores que hicieron recrudecer el incendio en Puerto Patriada fueron los pinares implantados en la zona. “En la Patagonia Andina hay más de 70.000 hectáreas de plantaciones de pináceas de rápido crecimiento. Además del impacto ocasionado por el reemplazo de la vegetación nativa, muchas de estas forestaciones presentan una exitosa regeneración espontánea fuera de cultivo, lo que puede comprometer la biodiversidad, la estructura y la supervivencia de especies del bosque nativo, ya que estas crecen más rápidamente que las especies autóctonas”, señaló Grosfeld.

Puerto Patriada y el cerro Pirque se quemaron ya cuatro veces desde 1987. Entre otras problemáticas, la introducción de pinos en los bosques nativos ha derivado en una invasión de esa especie exótica, que se retroalimenta luego de cada incendio forestal.