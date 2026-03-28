Temporada catastrófica: después de tres meses y medio, logran controlar el incendio en el Parque Los Alerces

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A poco más de tres meses y medio de haberse detectado, el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces fue declarado “controlado”, según informaron desde el Comando Unificado conformado por la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno chubutense. Enmarcado en una de las peores temporadas de incendios de la Patagonia –con cerca de 70.000 hectáreas quemadas en total este verano–, el fuego en ese área protegida arrasó más de 16.000 hectáreas.

El inicio del incendio –denominado Puerto Café– se produjo el 9 de diciembre pasado tras la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez, en una zona intangible del parque Los Alerces. A partir del 5 de enero, debido a las condiciones imperantes de altas temperaturas, fuertes vientos y extrema sequía, el fuego se propagó de forma explosiva hacia los lagos Verde y Rivadavia.

El incendio forestal avanzó en distintos frentes entre el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Epuyén, impulsado por fuertes vientos Gentileza Turismo Esquel

Luego, el 21 de enero, las llamas sobrepasaron el límite norte del parque nacional hacia jurisdicción provincial y consumieron más de 15.000 hectáreas en Villa Lago Rivadavia y los alrededores de la localidad de Cholila. Recién el 18 de febrero ese incendio forestal fue declarado “contenido”. Los alrededores de Cholila también se vieron afectados por otro gran incendio forestal, el que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, El Hoyo.

Cinco estados

Tal como explican los expertos, luego de iniciarse, un incendio forestal atraviesa cinco estados: activo, circunscripto, contenido, controlado y extinguido. Contenido implica que se detuvo el avance del fuego en su frente, mientras que controlado significa que las fajas cortafuegos han quedado establecidas definitivamente, ancladas y aseguradas. Cuando el incendio está controlado, se considera que no hay posibilidad de rebrotes.

En el estado extinguido, el área quemada se encuentra fría al tacto y sin presencia de humo. Entre el estado controlado y extinguido se realiza la guardia de cenizas, que puede durar muchas semanas y depende del tipo de combustible vegetal afectado y las dimensiones del área quemada.

Hace dos semanas, el Comando Unificado había emitido un informe en el que destacaban que continuaban los relevamientos aéreos diarios del avión observador y registros mediante drones de los sectores afectados para detección de eventuales focos. Finalmente, esta semana, el incendio de Los Alerces fue considerado “controlado”. Actualmente, el grado de peligrosidad de incendios en la estación de referencia es moderado.

Se mantendrán recorridas preventivas en Los Alerces Victor R. Caivano - AP

“Se mantendrán recorridas preventivas coordinadas entre la Central de Incendios, Sub Central Arrayanes y Seccionales de la Zona Norte, los cuales mantendrán la vigilancia en el sector, luego de mantener una reunión con el director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut y el Comando Unificado se determina declarar el Incendio Forestal Puerto Café como controlado en todos sus sectores y subsectores”, indicaron las autoridades. Sumaron que mantendrán el monitoreo mediante teledetección y las guardias pasivas, al tiempo que permanecen en zona los medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias.

Las intensas lluvias de principios de febrero ya habían permitido la reapertura de las áreas turísticas en la zona centro y norte del Parque Los Alerces. El turismo regresó a la zona durante el fin de semana extralargo de Carnaval. Por esos días también se habilitaron todas las actividades de navegación recreativa en el lago Futalaufquen, mientras que en los ríos Arrayanes y Rivadavia se volvió a permitir el uso de embarcaciones sin motor.

Impacto devastador

De todos modos, el impacto de los incendios forestales de este verano en la actividad turística fue devastador. En ese sentido, desde el Parque Los Alerces señalaron que “continúa el apoyo a la reactivación de las actividades productivas de los pobladores y de los prestadores turísticos, mediante la implementación de un plan integral”.

Preservar el ganado y enfriar la zona, tareas de vecinos de Cholila durante el devastador verano de incendios forestales en Los Alerces Marcelo Martinez

En tanto, los científicos coinciden en señalar la importancia de avanzar en el proceso de reconstrucción, rehabilitación y restauración de los daños ocasionados por el fuego. A su vez, y teniendo en cuenta que las temporadas de incendios en el norte de la Patagonia son cada vez más extensas y severas, los especialistas advierten que la prevención resulta fundamental, al igual que las políticas públicas sostenidas en el tiempo.