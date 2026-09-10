Incucai: el Gobierno formalizaría un cambio en la cúpula del organismo nacional que coordina los trasplantes

En los organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación siguen los cambios. Algunos son de hecho y desde hace meses, pero están a la espera de su publicación en el Boletín Oficial. Es el caso de la conducción del Instituto de Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

En estos meses, su presidente, Carlos Soratti, se fue corriendo del día a día de la gestión. En algunos organismos de donación provinciales, lo venían señalando desde diciembre del año pasado. Sus funciones, en la práctica, las venía ejerciendo el vicepresidente del Incucai, Richard Malan, como dan cuenta también distintos participantes de reuniones de trabajo en la sede del organismo, en el barrio porteño de Belgrano. Ayer, ahí, indicaron a LA NACION que aún no tenían información al respecto.

Soratti ya le había presentado su renuncia por “motivos personales” al ministro Mario Lugones, que no la aceptó inicialmente. El lunes pasado, durante el encuentro del gabinete ampliado de Salud, que incluye a los representantes de todos los institutos y organismos que dependen de esa cartera, el ministro habría comunicado la salida de Soratti a sus colaboradores.

Carlos Soratti, presidente del Incucai Gentileza Incucai

También, en esa reunión, Lugones compartió el nombramiento del sucesor, Malan, tras lograr el visto bueno político de la Casa Rosada para su designación. A su lugar, ascenderían a Gabriela Hidalgo, actual directora del Incucai.

La conducción del ente responsable de la coordinación y fiscalización de la donación, procuración y trasplante de tejidos, órganos y células en el país está a cargo de un directorio, con un presidente, vicepresidente y director. Luego, siguen las direcciones, incluidas las que se encargan de los asuntos médicos específicamente o científico técnica.

“Hoy, el doctor Carlos Soratti se retira del cargo de presidente del Incucai”, posteó a mediados de diciembre pasado la Coordinación Provincial de Ablación e Implantes de Órganos y Tejidos (Cucai) de Jujuy. Sin embargo, oficialmente, desde entonces, no se confirmaba su alejamiento.

Soratti había regresado al frente del directorio –después de otras dos gestiones en 2003-2006 y 2009-2016– por decreto publicado en marzo de 2020, durante la gestión del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y cuando llegaba la pandemia de Covid-19 al país. Con el recambio del gobierno nacional, en diciembre de 2023, la gestión libertaria confirmó su continuidad. Malan fue designado vicepresidente del Incucai por cuatro años, en enero de 2023, durante la gestión en Salud de Carla Vizzotti, sucesora de González García.

La publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial se daría en los próximos días. La designación también habría contado con el respaldo de Soratti, según pudo saber LA NACION.

También, se le habría propuesto al todavía presidente en el organigrama del Estado quedar como consultor o asesor del directorio, función que, en la práctica, le venían asignando distintas fuentes consultadas. Las reuniones del Consejo Federal de Trasplante (Cofetra) de este año, por lo menos, también las presidió el vicepresidente a cargo de la presidencia.

Sede del Incucai en el barrio porteño de Belgrano

Malan es médico especialista en hemoterapia e inmunohematología. Fue director del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos en Misiones entre 2006 y 2020, cuando se incorporó al Incucai al frente del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. En la órbita del Ministerio de Salud Pública de la provincia de la que es oriundo también fue director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Misiones (Cucaimis) en el período 2009-2020.

En la Universidad Católica de Misiones, comenzó su carrera docente en 2016 como profesor titular de la cátedra de Medicina del Trasplante.