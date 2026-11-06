Indagaron al hombre acusado de intentar secuestrar a una niña de 12 años en Ushuaia: le harán una pericia clave

USHUAIA.- El juez de Instrucción Federico Vidal indagó a Francisco Álvarez Ruiz, de 23 años, el hombre que viajó desde Buenos Aires a Ushuaia con el objetivo de tener contacto personal con una niña de 12 años a quien, según la investigación, ya acosaba a través de redes sociales. De acuerdo con fuentes de la causa, el acusado se negó a declarar.

La detención en flagrancia se produjo el lunes 2 de noviembre en las puertas del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), donde, según el parte policial, fue aprehendido en el marco de la Ley 792 después de romper el panel vidriado de una de las puertas de acceso.

Ese hecho fue incorporado a la causa que el padre de la menor había iniciado previamente por un presunto caso de grooming.

Luego de los hechos del lunes, la investigación quedó en manos de la fiscal de Género Paula Schapochnik, quien será la encargada de formular la acusación. Según las fuentes consultadas por LA NACION, el requerimiento podría estar vinculado con los delitos de grooming, amenazas coactivas y tentativa de rapto.

Tras negarse a declarar, la defensa solicitó la excarcelación, un pedido que fue rechazado por la existencia de riesgos procesales.

Por otra parte, el juez ordenó allanar la habitación que el joven había alquilado a su llegada a Ushuaia, donde se secuestraron distintos dispositivos electrónicos que actualmente son analizados por los investigadores.

También dispuso, con carácter urgente, una pericia psiquiátrica sobre el detenido y la toma de testimonios a menores con los que habría mantenido algún tipo de interacción.

El violento episodio ocurrió el lunes, minutos antes del ingreso del turno tarde.

“Los chicos habían ido a almorzar, estaban volviendo, y el sujeto se presentó identificando a una de las menores, de 12 años, con la que venía teniendo un contacto por medios informáticos. Intenta agarrarla por la fuerza. La chica, con ayuda de sus pares, logra escapar y corre hacia el colegio. Ahí el individuo rompe el vidrio e intenta ingresar a la institución”, detalló días atrás a LA NACION Nicolás Barone, fiscal de Ushuaia.

Acosaba desde Buenos Aires a una chica de 12 años de Ushuaia, viajó hasta allá y quiso llevársela de la escuela

Según el aviso urgente que el equipo de gestión del colegio envió a las familias, los estudiantes informaron que una persona desconocida merodeaba las instalaciones y se había acercado a un grupo de alumnos “con no buenas intenciones”, según indicó la institución. La escuela resguardó a los estudiantes y convocó a la Policía, que detuvo al sospechoso, quien, de acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, se mostraba alterado y tuvo una actitud agresiva.

Los antecedentes

Según la investigación, el acusado habría utilizado cinco perfiles distintos para eludir los bloqueos e incluso habría llegado a acosar al entorno de la menor. La familia realizó una primera denuncia a fines de 2025.

Luego hubo otra presentación entre junio y julio, cuando la niña habría comenzado a recibir mensajes por Instagram, y una tercera a fines de agosto, cuando el sospechoso presuntamente se incorporó a grupos y redes vinculados con la escuela.

Barone agregó que, en las denuncias previas, el padre había reportado un presunto caso de grooming a través de Discord, con conversaciones inapropiadas. Además, habrían surgido amenazas dirigidas a compañeros de la niña.

Lo que no esperaban los investigadores, según se desprende de la causa, era que el acusado viajara hasta Ushuaia para encontrarse con ella y, presuntamente, intentar llevársela del establecimiento educativo.

“El hombre fue a la escuela para llevarse a la chica”, sostienen fuentes de la investigación.