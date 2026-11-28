MENDOZA.- La inexperiencia suele llevar a terrenos inhóspitos. Por eso, sin atención, información ni preparación, el escenario se vuelve más complicado, y más aún si todo ocurre en el medio de la montaña. Esta realidad se vive cada vez más en la provincia del oeste argentino donde cientos de personas, con ansias de realizar actividades al aire libre, desafían a la naturaleza y deciden explorar los cerros, en solitario y sin contar con los conocimientos necesarios, lo que lleva a tener que activar operativos de rescate en distintos sitios, más allá de lo que ocurre en particular cada año con los andinistas en el Aconcagua, donde los controles y exigencias son mayores.

Bajo este complejo escenario, los datos son contundentes y dejan en claro la importancia de tomar cartas en el asunto, pero, sobre todo, mayor conciencia a la hora de emprender una travesía, poniendo el foco en los “inexpertos” ocasionales y en la ausencia de guías que los acompañen.

De acuerdo con un informe oficial al que accedió LA NACION, en más de una década, desde 2014 hasta 2026, a la espera de lo que ocurra en diciembre, mes “caliente” de visitantes, los rescates en todo el territorio provincial, sin contar el Aconcagua, se incrementaron 25%, con un promedio de 60 casos anuales, pero con picos que superan el 50%, como el récord histórico de 89 casos, en lo que va de 2026. En total, en más de una década ya se han registrado casi 800 intervenciones de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (Upram), dependiente del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

En Mendoza, se observa cada vez más que las personas que intentan escalar cerros no tienen el equipamiento ni las condiciones físicas necesarias para lograrlo con éxito

Por su parte, en el “Techo de América”, a lo largo del mismo período de tiempo, se dio el fenómeno inverso, con menos intervenciones en la última temporada 2025-2026, con solo 34 casos, producto de controles y requisitos más rigurosos, por lo que el total de operativos en toda la provincia de Mendoza desde 2014 hasta la actualidad se mantuvo estable, con un promedio de 100 intervenciones anuales, superando las 1.300 en todo el lapso bajo análisis.

Así, volviendo a los rescates que se realizaron fuera del Parque Provincial Aconcagua se puede observar que el 25% surge de comparar el promedio de los últimos cinco años (67,6 rescates anuales en 2022–2026), contra el promedio de los primeros cinco años (54,4 en 2014–2018). En el caso del punto máximo del 53,4% se registra al cotejar los extremos de toda la serie (89 rescates en 2026 frente a 58 en 2014).

Mientras, a raíz de los diversos episodios, que no dejan de crecer, sigue en espera en la Legislatura provincial un proyecto de ley para cobrar los salvatajes, al menos los que insumen más recursos públicos, tal como adelantó LA NACIÓN a comienzos del 2025, tras el caso del abogado que se perdió en la montaña. “Hay que renovar el debate legislativo. De igual forma, no han habido negligencias graves”, señaló a este diario, Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza.

Entre los casos más recientes se puede mencionar el de un hombre de 48 años que sufrió una fuerte caída y resultó con un traumatismo en su pierna derecha en el Puesto El Damasco, en la Alta Montaña mendocina, el pasado lunes 23 de noviembre.

Debido a la dificultad del terreno y la necesidad de atención médica urgente, fue evacuado en el helicóptero Halcón II hasta la Base Cóndor y luego derivado a un hospital. También, vale recordar el episodio que protagonizó una mujer en el Cerro Comisión, en la localidad de Cacheuta, en octubre último, cuando personal de rescate tuvo que asistirla y evacuarla tras sufrir una grave caída mientras recorría la montaña.

Las autoridades provinciales analizan con preocupación la escalada de accidentes y lesiones en los cerros mendocinos

Otro hecho que llamó la atención de las autoridades ocurrió también el mes pasado en el Cerro La Cruz, en Uspallata, cuando efectivos de la Upram desplegaron un operativo para asistir y trasladar a un hospital a un joven que sufrió una lesión tras precipitarse durante el descenso del monte. En este mismo sitio, en marzo de este año, una mujer que había salido a ejercitarse por la montaña fue encontrada sin vida tras varias horas de rastrillaje en una zona de difícil acceso detrás de la finca Las Chacras, tras caer por un precipicio de 11 metros. De hecho, en lo que va del año, ya se contabilizaron cinco personas fallecidas fuera del Parque Provincial Aconcagua.

“Desconocimiento”

Brian Fionna, jefe de la Upram, explicó a LA NACION las principales causas de extravíos y accidentes en la montaña, además de dar consejos para hacer una actividad segura. “El desconocimiento, la falta de preparación física y una planificación inadecuada son algunos de los principales factores que generan accidentes y extravíos en montaña”, indicó el responsable de la Patrulla.

En cuanto a las lesiones, el mayor porcentaje de los accidentes se produce durante el descenso, cuando las personas ya acumulan cansancio físico. “Es importante tener en cuenta que alcanzar la cumbre representa solo la mitad del recorrido. La falta de preparación física aumenta el riesgo de tropiezos y caídas que pueden provocar esguinces, fracturas, cortes y otras lesiones”, comentó Fionna.

Respecto de los extravíos, una de las principales causas es la falta de información sobre el recorrido. “Muchas personas descargan rutas de Internet y toman como referencia los tiempos registrados por montañistas experimentados, sin considerar su propia condición física y experiencia. Una persona que se inicia en esta actividad puede demorar un 50% más o incluso el doble del tiempo estimado”, recordó.

También se registran lesiones y muertes entre los escaladores del Aconcagua

Así, sin contar el “Coloso de América”, comprendiendo el resto del cordón montañoso de la provincia, se observa el crecimiento que se viene dando en los últimos años. Durante 2024 se registró un total de 71 intervenciones, en 2025 hubo 72 intervenciones y actualmente la Unidad lleva 89 intervenciones, lo que preocupa a las autoridades.

Desde el cuerpo policial explicaron, en cuanto al tipo de intervención, que se registró 50% de asistencias, 24% de búsquedas, 24% de evacuaciones y solamente 2% de recuperaciones de cuerpos. En relación a la ciudadanía de los andinistas asistidos durante 2026, el 89% correspondió a argentinos y el 11% a extranjeros.

“Hay grupos de running y trail que andan por la montaña sin conocer lo que esconde. Se pierden mucho y con mala organización, por eso es importante la regulación que se está haciendo con estos grupos, sobre todo para las carreras. Hay personas que pasan de la ciudad y el parque a los cerros, y sobran ejemplos de gente que se ha quedado enriscada, durmiendo abrazada a un perro para no morirse de frío. De hecho, les gusta ir livianos, sin ningún abrigo, unos de los errores más comunes”, contó a LA NACION un reconocido médico y experto montañista mendocino.

“Muchas personas se mandan a hacer cerros en la modalidad ‘non stop’. Hay rescates todo el tiempo, en todos lados. Es una locura la irresponsabilidad de varios”, recalcó otro especialista, lo que lleva, una vez más, a la actuación de la Patrulla.

“Navegar con brújulas”

De hecho, hay preocupación en el gobierno provincial por la falta de conocimiento de quienes desafían a los cerros, sobre todo los fines de semana. Por eso, se está avanzando desde el gobierno escolar con un título previo al guía de montaña, el cual otorga una capacitación en senderismo. Así, la Dirección General de Escuelas (DGE) ya aprobó la creación de la Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales, una carrera oficial que comenzará a dictarse en el ciclo lectivo 2027.

Para tratar de mitigar los problemas en la montaña, se aprobó en Mendoza la creación de la Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales Marcelo Aguilar Lopez

“Queremos que aprendan a navegar con brújulas, con cartas, con GPS, para no perderse o poder salir de problemas, con el objetivo también de que ayuden a los profesores de los grupos para que todos estén mejor preparados. Es importante además que tengan a mano el marco legal y de seguros para saber cómo responder ante una eventualidad o emergencia”, contó a este diario uno de los referentes de la instrucción.

La Upram es una unidad especializada, encargada de la seguridad y auxilio en los cerros mendocinos, con especial actuación durante las temporadas de ascenso en el Aconcagua, con bases en Plaza de Mulas, a 4.200 metros sobre el nivel del mar; y en Nido de Cóndores, a más 5.550 msnm. El cuerpo se estableció en la provincia en 2007, más allá de que las actividades policiales en la montaña, bajo diversas denominaciones y organizaciones, se iniciaron en la década del ’70.

Así, la patrulla está en actividad todo el año, con asiento en la Base Cóndor, en la Ciudad de Mendoza, ya que se encarga de prestar servicios frente a cualquier urgencia que surja en la montaña, generalmente la búsqueda de personas accidentadas y extraviadas en diferentes cerros de la zona precordillerana, aunque con mayor actividad en el Cordón del Plata o en Vallecitos.

En tanto, la temporada estival de ascensos en el Aconcagua arranca el 1° de diciembre y finaliza el 30 de abril de 2027, aunque el grueso de la actividad se concentra entre diciembre y el 15 de febrero, cuando el clima es más seco y cálido. De igual forma, el parque se mantiene abierto para trekking.

Entre las recomendaciones para hacer una salida a los cerros no solo hay que tener una preparación física y equipamiento adecuados, sino también informar el itinerario antes de iniciar una actividad, ya que Mendoza cuenta con más de 500 kilómetros de cordillera. Por eso, los expertos advierten que cuando los familiares desconocen el recorrido de una persona que no ha regresado, el área de búsqueda se amplía considerablemente, dificultando las tareas de localización y rescate.

Recomendaciones para realizar actividades en montaña: